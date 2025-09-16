La multinacional japonesa AGC Pharma Chemicals inaugura una planta de 100 millones de euros en Malgrat de Mar

La multinacional japonesa AGC Pharma Chemicals empieza nueva etapa en Barcelona. La compañía se decantó hace años por los alrededores de la capital catalana para abrir su primera fábrica fuera de su país de origen. Lo hizo comprando las instalaciones de Boehringer Ingelheim en Malgrat de Mar, en 2019, instalaciones que anunció que ampliaría apenas unos años más tarde. Esos trabajos han terminado oficialmente este martes, cuando se ha celebrado el acto institucional de inauguración. Esto quiere decir que esta empresa, que tiene detrás a un gigante de 12.500 millones de euros de facturación a nivel mundial, pone en marcha una fábrica de 7.500 metros cuadrados con la que incrementa un 30% su capacidad de producción y que ya es capaz de elaborar ingredientes farmacéuticos "altamente potentes".

AGC Pharma Chemicals es la rama del grupo AGC que se dedica a la fabricación de principios activos por contrato, es decir, a elaborar ciertas sustancias necesarias para que otras farmacéuticas tiren hacia adelante sus medicamentos o las empresas químicas, sus productos. Lo han hecho siempre desde Japón, pero poco antes del covid decidieron expandirse y hacerlo a través de Barcelona. Desde entonces, han invertido más de 100 millones de euros en ampliar la planta y adaptarla a sus necesidades.

Estos trabajos han permitido a esta fábrica estar centrada en los ingredientes farmacéuticos activos altamente potentes (HPAPI, por las siglas en inglés). Son principios activos igual, pero para medicamentos algo más complejos, sobre todo destinados a los cánceres y a las terapias avanzadas, porque permiten "una precisión sin precedentes".

De hecho, la inversión hecha en Malgrat responde a la voluntad de atender esta demanda creciente de la industria farmacéutica. Lo hará reuniendo en estas mismas instalaciones desde el i+D hasta la fabricación, pasando por laboratorios de control de calidad.

Ana Pilar, jefa de operaciones de AGC Pharma Chemicals, muestra las instalaciones al conseller Sàmper / Cedida

"La nueva instalación supone un hito clave en la estrategia de crecimiento de la empresa y en su compromiso a largo plazo con el desarrollo de terapias que salvan vidas, especialmente en oncología y otras áreas terapeutas de alta potencia", apunta un comunicado de la compañía. El documento da cuenta de la importancia que el grupo le da al enclave, al destacar que han venido a la inauguración el máximo responsable de esta unidad de negocio, Jun Kurihara, y el director tecnológico de todo el grupo japonés, Hidyuki Kurata.

Más de 300 trabajadores

También han participado el cónsul general del Japón en Barcelona, Akiko Shikata; la alcaldesa de Malgrat de Mar, Sònia Viñolas; y el conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, Miquel Sàmper. "Este proyecto de elevado valor añadido en un sector tan importante para la economía catalana como es el químico-farmacéutico, contribuirá a la creación de puestos de trabajo altamente cualificados", ha destacado este último.

La empresa, por cierto, ha recibido una subvención pública de 800.000 euros en el marco de unas ayudas a la reindustrialización. Ahora mismo trabajan en el lugar 350 personas, entre el personal de fábrica, los laboratorios y el personal de administración.

"Esta instalación es más que un edificio: es un símbolo de nuestro compromiso con la salud, la innovación y la sostenibilidad", ha apuntado Kurihura, consejero delegado de AGC Pharma Chemicals. "Con esta ampliación, aumentamos nuestra capacidad de producción y reforzamos nuestra misión de mejorar la vida de las personas a través de una fabricación farmacéutica de la más alta calidad", ha concluido.