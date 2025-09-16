El Gobierno y la Generalitat se reúnen este miércoles para concretar la inversión en redes eléctricas en Catalunya

El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, se reunirá este miércoles con la consellera catalana de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Silvia Paneque, para concretar qué parte del aumento de la capacidad de la red eléctrica corresponde a Catalunya, según ha confirmado EL PERIÓDICO. Será la segunda reunión de Groizard en el marco de la nueva planificación energética anunciada la semana pasada por el Gobierno y después de que este martes se vea con el consejero vasco Mikel Jauregi.

El Gobierno anunció el viernes pasado un aumento de las inversiones en redes eléctricas del 62% hasta 2030, que en el caso de la red de alta tensión alcanzará los 13.590 millones de euros para el periodo 2025-2030, frente a los 8.203 millones de euros de la planificación vigente (2021-2026). Y aunque la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, no detalló cuáles serían las actuaciones seleccionadas, mencionó a la región catalana en el caso de aquellos proyectos de electrificación de nuevas fábricas o de cambio energético de proyectos existentes.

“Yo diría que es una planificación donde la industria es protagonista”, afirmó entonces Aagesen. El objetivo principal del nuevo plan que diseña el Ejecutivo y que ejecutará Red Eléctrica --la empresa tiene el monopolio de la alta tensión en España-- se centra en dar respuesta a la ingente cantidad de peticiones de conexión de demanda en la red de transporte (alta tensión), aunque también conectar nuevas centrales de generación renovable, que en caso de Catalunya son más escasas que en el resto del territorio español.

En el caso de la demanda, la propuesta del Ejecutivo atiende a un total de 27,7 gigavatios (GW), lo que supone multiplicar por catorce la demanda prevista en la anterior planificación (2 GW). De esa cantidad, 13,1 GW se destinan a la producción de hidrógeno verde, 9 GW a proyectos industriales, 3,8 GW a centros de procesamiento de datos, 1,8 GW a desarrollos residenciales y nuevas viviendas, 1,2 GW a electrificación portuaria y 560 MW a electrificación ferroviaria.

Pero de momento es solo una propuesta, sobre la que el Gobierno tendrá que concretar tras la discusión con las regiones y Red Eléctrica qué proyectos consiguen finalmente luz verde para conectarse a la red en el próximo quinquenio. La comunidad recibió unos 400 millones en la planificación anterior, lo que suponía alrededor del 6% de las inversiones totales, con actuaciones dirigidas al polígono químico de Tarragona, al Puerto de Barcelona o a Martorell, donde se ubica entre otras la planta de Seat.