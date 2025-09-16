El CEO de Siemens España demanda "más subvenciones" para el coche eléctrico

El presidente y consejero delegado de Siemens para España y Portugal, Fernando Silva, ha puesto de manifiesto la necesidad que tiene el sector automovilístico de contar "con más subvenciones para apoyar la transición al coche eléctrico", así como la importancia de implementar "una política fiscal más atractiva" para acelerar la transición energética de las compañías del sector.

Las declaraciones del directivo, recogidas por Europa Press, han tenido lugar durante un desayuno organizado por la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE) este martes. "Necesitamos sistemas universales de pago y de carga y herramientas únicas, por eso hay muchísimo que hacer a nivel del sector de electromovilidad aquí en España y en Europa también", ha expresado Silva.

Con respecto a los problemas a los que se enfrenta en la actualidad el sector automovilístico europeo, el directivo de Siemens ha admitido que este "se ha retrasado en términos de innovación". "Nos quedamos dormidos porque éramos líderes en el sector del automóvil con motor de combustión y también con una estrategia poco clara de transformación de nuestras compañías, por eso lo que tenemos que hacer es acelerar la innovación", ha declarado.

Un posible 'sorpasso' de China

En los últimos tiempos, el sector de motor del Viejo Continente ha visto como otras regiones le han arrebatado su hegemonía. Este 'sorpasso' ha venido, especialmente, desde China, encabezada por la compañía BYD, que hasta el pasado mes de julio disparó sus ventas en Europa un 291%. La compañía asiática entregó casi 84.500 unidades en los siete primeros meses del año, confirmando su asalto a la dominancia occidental en el vehículo eléctrico.

Para que el sector vuelva a ocupar una posición de relevancia en la industria a nivel mundial, que vira a pasos agigantados hacia el modelo eléctrico, Silva ha remarcado la relevancia de "no sobrerregular". Además, ha recalcado que la regulación debe aplicarse en el ámbito del 'negocio a cliente', mientras que en el de 'negocio a negocio' se deje más a la autorregulación o propias decisiones de las empresas.

De la pérdida de relevancia de Europa en la industria mundial del automóvil ha hablado esta semana el CEO de Volkswagen, Oliver Blume, en el Salón del Automóvil de Múnich. El directivo de uno de los puntales del motor del Viejo Continente demandó a la Comisión Europea una prórroga de la prohibición de los coches con motor de combustión interna, que el brazo ejecutivo de la UE pretendía imponer en 2035. Según Blume, esta meta se ha tornado "poco realista", principalmente a causa del lento crecimiento de la demanda de eléctricos en la Unión.