CBNK lanza la nueva 'Cuenta Sí': hasta 700 euros para nuevos clientes con ingresos recurrentes

La entidad financiera ha lanzado este nuevo producto como "invitación a construir una relación a largo plazo" con sus clientes

El BEI y CBNK lanzan una iniciativa para apoyar a emprendedoras en el sector de la farmacia en España

CBNK, el grupo nacido de la fusión bancaria de Banco Caminos y Bancofar, ha decidido lanzar una apuesta para la captación de nuevos clientes. La entidad ha anunciado el lanzamiento de su nueva 'Cuenta SÍ', diseñada "para quienes valoran la rentabilidad sostenida, la transparencia y el vínculo a largo plazo en un entorno bancario cada vez más agresivo, donde los principales actores compiten por captar clientes". Así lo ha divulgado el banco, a través de un comunicado, en el que han incidido que "su nuevo producto dirigido a aquellos con ingresos estables", ya sean por nómina, pensión o actividad profesional.

Además, CNBK explica que su 'Cuenta SÍ' aporta tres beneficios fundamentales a sus clientes: en primer lugar, una bonificación de 400 euros brutos, solo por domiciliar los ingresos y activar Bizum. Además, en adición a dichos 400 euros, el banco ofrece hasta 300 euros adicionales, gracias a una remuneración del 1,5 TIN "para saldos comprendidos entre 5.001 y 25.000 euros. Además, la cuenta carece de comisiones de mantenimiento, ni en la propia cuenta ni en la tarjeta de débito asociada.

Condiciones simples

Para acceder a estos beneficios, CBNK indica que los clientes deben cumplir tres condiciones: domiciliar ingresos iguales o superiores a 1.600 euros al mes, ya sean procedentes de nómina, pensión o ingresos recurrentes, activar Bizum y contratar un seguro con CBNK Mediación de seguros. Este puede estar enfocado al hogar, a la salud, al auto o a la protección de alquileres, pues todas estas opciones sirven para acceder a la remuneración.

Una vez se hayan cumplido estos requisitos, la bonificación de bienvenida de 400 euros se entrega en dos fases: los primeros 200 euros brutos al mes siguiente de cumplir los requisitos, y los 200 euros restantes al mantener los requisitos durante 12 meses consecutivos.

Contratación omnicanal

En cuanto a los métodos de contratación, CBNK detalla que la Cuenta SÍ puede contratarse en los tres canales de la entidad: en su red de oficinas físicas, en la banca telefónica y en la plataforma electrónica de la entidad.

Desde el banco, reivindican que "a diferencia de otras ofertas del mercado, centradas en incentivos volátiles o condiciones cambiantes, la Cuenta SÍ premia la estabilidad y la vinculación real del cliente. Para CBNK, abrir una cuenta no es el fin, sino el principio de una relación duradera". Además, pretenden lanzar un mensaje directo: "decir sí a la rentabilidad, a las ventajas reales y a la transparencia".

Argumentan que el lanzamiento de este nuevo producto "es mucho más que una promoción puntual". "Se trata de una invitación a construir una relación a largo plazo con nuestros clientes, combinando innovación y rentabilidad en una sola propuesta de valor", tal y como pone de manifiesto Belén González Ezquerra, directora de Producto, Marketing y Estrategia de CBNK.

"Con este lanzamiento, reforzamos nuestra apuesta por crecer estructuralmente a través de la captación de clientes vinculados, especialmente en los segmentos de jóvenes profesionales, fomentando además la contratación de seguros, como parte de nuestra estrategia de ofrecer soluciones integrales a nuestros clientes”, apostilla Ezquerra.

