Barcelona Global reúne a 1.500 profesionales de 90 nacionalidades distintas en los jardines de Pedralbes

Los jardines del Reial Palau de Pedralbes hace tiempo que dejaron de ser reales. En 1931, con la proclamación de la II República, el Ministerio de Hacienda cedió el palacio y sus jardines al Ayuntamiento, que los abrió a la ciudadanía. Décadas más tarde, en 2004, pasaron a ser patrimonio de la Generalitat de Catalunya. Sin embargo, a pesar de su apertura al público, el carácter señorial de este recinto nunca se ha perdido. Cada acto y recepción oficial revive la esencia afrancesada e inglesa de su arquitectura. Este martes, desde las 17:30 hasta las 22:00 horas, esa atmósfera volvió a sentirse en la 12ª edición del “Hola Barcelona! Cocktail”, el encuentro anual que organiza la asociación empresarial Barcelona Global.

El acto, que reunió a 1.500 asistentes de 90 nacionalidades distintas, contó con la presencia del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el presidente de Barcelona Global, Ramon Agenjo; y la presidenta y CEO de Vueling, Carolina Martinoli, instalada en la capital catalana desde hace un año y medio tras su etapa en Londres. Precisamente, Martinoli ha destacado la conectividad de Barcelona, “que genera valor económico, cultural y humano”, y ha subrayado el compromiso de la aerolínea con "la transición hacia un modelo más sostenible, sin perder los beneficios que aporta la aviación a las personas".

Jaume Collboni hoy durante su presentación en el Hola Barcelona de Barcelona Global. / Barcelona Global

Por su parte, Collboni ha afirmado que "la cita anual demuestra que Barcelona es una ciudad dinámica y diversa, con una gran capacidad de innovación y una calidad humana que nos distingue”. Ha recordado además que la capital catalana es “una ciudad global a escala humana, que acoge a todo el mundo con los brazos abiertos y donde conviven más de 180 nacionalidades”.

Agenjo, en la misma línea, ha definido Barcelona como “una ciudad única en el mundo, un lugar donde la gente quiere vivir, trabajar y prosperar”. Y ha animado a los profesionales internacionales a integrarse en la cultura, el arte y la gastronomía locales, así como a dejar huella con su talento.

Barcelona Global es una de las asociaciones empresariales más influyentes de la ciudad. La integran 281 empresas, centros de investigación, emprendedores, escuelas de negocio, universidades e instituciones culturales, además de 1.020 profesionales comprometidos con el objetivo de hacer de Barcelona “una de las mejores ciudades del mundo para el talento de impacto y la actividad económica”. La entidad también suma 150 socios que residen fuera de España y un 16% de socios internacionales que han elegido instalarse en la ciudad. Los llaman barcelonians by choice. Hoy, en Pedralbes, eran protagonistas.

Los 'barcelonians by choice' representan el tejido profesional internacional de la ciudad

El perfil más habitual de este barcelonian by choice es el de un profesional con estudios universitarios, empleado en una empresa local —especialmente del sector tecnológico, la investigación o la salud—, que se traslada con su familia para residir largos periodos de tiempo en la ciudad e integrarse en su vida cultural.

Uno de ellos es Andria Nicodemou (32 años), nacida en Grecia. Tras estudiar Química en la Universidad de Bath y un máster en Ciencias Ambientales en Bristol, llegó a Barcelona hace ocho años. “Vine de viaje y me enamoré de su clima y su ambiente”, recuerda. Hoy trabaja en comunicación en el Barcelona Supercomputing Center.

Otro ejemplo es Andreina Seijas, venezolana con 15 años de experiencia en urbanismo sostenible y políticas públicas en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. En 2020 fundó Night Tank, consultora especializada en innovación y urbanismo nocturno. “Es un mundo completamente distinto al diurno”, asegura. Desde hace años vive en Barcelona, donde colabora con la Cátedra de Ciudades Nocturnas, un grupo de investigación formado por 80 urbes de todo el mundo.

El perfil de estos trabajadores es variado, pero si hay un factor que los caracteriza, es que van en aumento, y desde la primera edición, el peso de estos socios internacionales no ha dejado de crecer y ya representan el 18% de la asociación.

Con su 12ª edición, el Hola Barcelona! Cocktail reafirma la voluntad de Barcelona Global de proyectar a la capital catalana como una ciudad abierta, internacional y capaz de atraer y retener talento.