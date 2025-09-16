Nombramiento
Antoni Fernández, nuevo secretario de Hacienda de la Generalitat
El Govern de la Generalitat ha anunciado este martes el nombramiento de Antoni Fernández como nuevo secretario de Hacienda en Catalunya. Enclavado en la Conselleria de Economia i Finances, Fernández será el responsable de coordinar la implementación de la nueva hacienda catalana, llamada a la tramitación y gestión de impuestos en Catalunya. Fernández sustituye a Josep Manel Rosón, que cesó en el cargo por razones personales a principios de mes, justo un año después de tomar posesión del cargo. El objetivo profesional de Fernández será avanzar en hacer realidad los acuerdos de financiación pactados entre PSC y ERC, que contemplan que la Agència Tributària de Catalunya gestione cada vez más impuestos, incluido el IRPF.
Nacido en Premià de Mar en 1956, Fernández es licenciado en Geografía e Historia (UB) y en Ciencias Políticas y Sociología (UAB). Ha sido técnico superior en Gestión del Ajuntament de Barcelona y hasta ahora era el gerente del Área de Economía y Promoción Económica del Ayuntamiento de Barcelona. En el Ayuntamiento de Barcelona ha desarrollado tareas diversas, como asesor técnico del Área de Vía Pública (1991-1992), técnico de Organización (1993-1995), director de Calidad y Orientación al Ciudadano (1996-2000), secretario ejecutivo del Sector de Promoción Económica (2015-2018), gerente del Instituto Municipal de Hacienda (2018-2023) y gerente de Presupuestos y Hacienda (20232024). También ha trabajado como director de Hacienda y Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Terrassa (2012-2015). En la Diputación de Barcelona fue director de la Oficina Técnica de Cooperación con los municipios (2000) y director de comunicación (2001-2003). Anteriormente, fue gerente del Instituto de Ciencias Políticas y Sociales (1989-1991). Por otra parte, ejerció de secretario general de varios departamentos de la Generalidad de Catalunya: del Departament de Treball e Indústria (2003-2006), de Gobernació i Administracions Públicas (2006) y de Treball (2006-2010). En el ámbito docente, es profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona (UB) en la que imparte las materias de Políticas Públicas y Gestión Pública. Fernández es autor de distintas publicaciones sobre políticas públicas y modernización administrativa.