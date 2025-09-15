Yolanda Díaz endurece el control horario tras el fracaso de la jornada de 37,5 horas

Tras el varapalo parlamentario de la reducción de la jornada laboral, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha activado su plan de emergencia. Con la iniciativa de las 37,5 horas semanales bloqueada en el Congreso, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha decidido contraatacar por la vía reglamentaria, sin depender de la mayoría política. El nuevo objetivo es claro: endurecer el registro horario para fiscalizar y controlar las horas extra no declaradas, un problema endémico en el mercado laboral español. El movimiento se interpreta como una ofensiva para garantizar, por otros medios, que no se exceden los límites de la jornada legal.

Un nuevo registro horario para un mercado laboral más justo

La reforma, que se materializará a través de un Real Decreto, busca subsanar las deficiencias del sistema actual. Aunque el registro de jornada es obligatorio desde 2019, la laxitud en su aplicación ha permitido el uso de formatos en papel, hojas de cálculo o sistemas poco fiables. La nueva norma obligará a las empresas a implementar un control exclusivamente digital, cerrando la puerta a cualquier método analógico que no garantice la trazabilidad.

Entre los cambios más importantes, se incluyen:

Fichaje personal y directo: cada empleado deberá registrar personalmente su entrada y salida. Se acabó que un superior o compañero anote la jornada por el trabajador.

cada empleado deberá registrar personalmente su entrada y salida. Se acabó que un superior o compañero anote la jornada por el trabajador. Visibilidad en la nómina: la totalidad de las horas extra realizadas deberá figurar de forma clara en la nómina mensual, un cambio crucial para la transparencia y la liquidación correcta.

la totalidad de las horas extra realizadas deberá figurar de forma clara en la nómina mensual, un cambio crucial para la transparencia y la liquidación correcta. Acceso e interoperabilidad con la Inspección de Trabajo: el sistema de registro deberá permitir el acceso telemático e inmediato a los datos por parte de los inspectores, facilitando las auditorías en tiempo real y eliminando la necesidad de desplazamientos y solicitudes burocráticas.

A pesar de la ambición de la reforma, por ahora, el Gobierno descarta elevar las sanciones económicas. La subida de las multas, que podría haber llegado hasta los 10.000 euros por trabajador, exige una mayoría parlamentaria para modificar la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS), algo que el Ejecutivo no tiene garantizado. La presión se desplaza, por tanto, del "cuánto se multa" al "cómo se controla", dejando claro que el incumplimiento será más fácil de detectar que nunca.

Menos paro, pero aun con muchos retos

Este impulso normativo llega en un momento de notable dinamismo para el mercado de trabajo español, el cual empieza incluso a tener provincias sin paro. Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de ocupados superó los 22,2 millones de personas en el segundo trimestre de 2025. Paralelamente, las cifras de paro registrado del Ministerio de Trabajo y Economía Social han continuado su descenso, situándose por debajo de los 2,5 millones de personas por primera vez desde 2008.

Sin embargo, detrás de estos datos positivos persisten problemas estructurales. Un informe de CCOO de finales de 2024 señala que casi medio millón de trabajadores realiza horas extra no remuneradas, un fraude que le cuesta a los empleados más de 3.200 millones de euros anuales en salarios y cotizaciones no percibidos. Es en este punto, y no en el de la reducción de jornada, donde el Gobierno considera que tiene la capacidad y la urgencia para actuar.

La nueva regulación, que se ampara en el artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores, se presentará a consulta pública en breve y podría aprobarse mediante un Real Decreto. De esta forma, Trabajo busca dejar atrás la frustración de las 37,5 horas y centrarse en una batalla más viable, pero no menos relevante: la lucha contra las horas extra fraudulentas y la transparencia en las relaciones laborales.