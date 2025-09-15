El secretario del Tesoro de EEUU se reúne con Cuerpo y Albares para abordar las relaciones comerciales

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, mantienen este lunes en Madrid un encuentro con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y con el representante de Comercio estadounidense, Jamison Greer, para tratar asuntos de interés bilateral en materia económica y comercial, según han confirmado a Europa Press fuentes gubernamentales.

La reunión tiene lugar en la sede del Ministerio de Exteriores, en el Palacio de Viana, y cuenta también con la participación del secretario de Estado y director de la Oficina de Asuntos Económicos y G20 de la Presidencia del Gobierno, Manuel de la Rocha.

El encuentro se desarrolla en paralelo a las negociaciones comerciales que Washington mantiene estos días con Pekín. Bessent inició el pasado viernes una gira europea que le llevará además al Reino Unido, tal y como informó la Casa Blanca en un comunicado.

En su escala en Madrid, el secretario del Tesoro tiene previsto entrevistarse igualmente con dirigentes chinos, entre ellos el viceprimer ministro He Lifeng. Sobre la mesa estarán cuestiones de seguridad económica y nacional, así como asuntos comerciales de interés común para ambas potencias, incluidos la lucha contra el blanqueo de capitales y el futuro de la red social TikTok.

Tras su paso por España, Bessent viajará a Londres para reunirse con miembros del Gobierno de Keir Starmer y con representantes del sector empresarial británico. Posteriormente, se incorporará a la visita de Estado del presidente Donald Trump al rey Carlos III.