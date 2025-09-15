INDICADORES
Sánchez anuncia que el Consejo de Ministros elevará mañana la previsión de crecimiento del PIB para 2026
Las declaraciones se han producido en el Congreso, en la reunión interparlamentaria del Grupo Socialista, en la que el presidente ha ensalzado los logros de la economía española en los últimos años
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este lunes que el Consejo de Ministros elevará este martes la previsión de crecimiento económico para 2025, en el marco de la revisión del cuadro macroeconómico. El anuncio ha tenido lugar en el Congreso de los Diputados, durante la reunión interparlamentaria del Grupo Socialista, en la que Sánchez ha aprovechado para exponer y ensalzar, durante su discurso, los logros económicos que ha alcanzado España durante los últimos años.
"La economía española ha sido la que más ha crecido en 2023, en 2024 y ya os anuncio que lo va a hacer también en 2025. Tal es el dinamismo de la economía española", ha declarado el presidente del Ejecutivo en sus declaraciones, recogidas por Europa Press.
En este sentido, este lunes se ha conocido que el panel de Funcas, el 'think tank' de CECA, ha revisado al alza en dos décimas la previsión de crecimiento de la economía española este año, hasta el 2,6%, después de que, según los datos provisionales del INE, el PIB creciera en el segundo trimestre un 0,7%, dos décimas más de lo esperado por la organización.
Para 2026, Funcas espera un crecimiento del PIB del 2%, una décima más de lo previsto en julio, con una aportación de la demanda nacional de 2,1 puntos (dos décimas más que en el Panel previo), mientras que el sector exterior restará una décima (frente a una aportación nula en la anterior previsión).
En cuanto a la inflación, los panelistas esperan que el índice general continúe en los niveles de julio y agosto, o superiores, y que en los dos últimos meses del año baje hasta cerrar diciembre en el 2,3%. La estimación para la tasa media anual de la general en 2025 es del 2,5% y del 2,3% para la subyacente. En cuanto a 2026, la previsión se mantiene en el 2% para la general y en el 2,1% para la subyacente. La tasa interanual de diciembre de 2026 sería del 2%.
(Próxima Ampliación)
