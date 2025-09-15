La Ley de Propiedad Horizontal contiene un artículo para protegerte si tu vecino no cuida el piso: cuál es y cómo utilizarlo

Filtros en el techo, malos olores, plagas y un riesgo potencial para la estructura del edificio. Estos son solo algunos de los problemas que puede causar un vecino que no mantiene su piso en buen estado. Aunque a menudo se perciben como un problema de convivencia, la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) lo califica como un incumplimiento grave y le da herramientas legales a la comunidad para solucionarlo.

El estado de conservación de una vivienda no es solo un asunto privado. En un inmueble bajo el régimen de propiedad horizontal, cada piso forma parte de un todo, y su correcto mantenimiento es una obligación que afecta a la seguridad y el bienestar de todos los vecinos. Los constantes conflictos generados por pisos en estado de abandono, con daños estructurales o una evidente falta de higiene, son un quebradero de cabeza para muchas comunidades, pero la normativa española es clara al respecto.

El artículo de la ley que te protege

A menudo, la solución a estos problemas se encuentra en el artículo 9.1 b) de la Ley de Propiedad Horizontal, que establece la obligación de cada propietario de:

Mantener su piso en buen estado de conservación , incluyendo sus instalaciones privativas.

, incluyendo sus instalaciones privativas. Evitar perjudicar a la comunidad o al resto de los vecinos.

o al resto de los vecinos. Resarcir los daños que ocasione por su descuido o el de las personas por las que deba responder.

Este artículo es el pilar legal al que puede recurrir una comunidad para obligar a un vecino a realizar las reparaciones necesarias, siempre y cuando su piso suponga un perjuicio tangible para el resto del edificio. Esto incluye filtraciones, humedades, problemas de cimentación, o incluso la proliferación de plagas que se originen en su propiedad.

El procedimiento para reclamar paso a paso

Antes de iniciar cualquier acción legal, la comunidad debe seguir un protocolo establecido para dar validez al proceso. La reclamación debe canalizarse siempre a través del presidente de la comunidad de propietarios, que será quien represente los intereses de todos.

Requerimiento formal: el primer paso es enviar una comunicación fehaciente al propietario, ya sea por burofax o a través de un notario. En ella, se debe detallar el problema y solicitar que lo solucione en un plazo determinado. Autorización de la Junta: si el requerimiento es ignorado, el presidente debe convocar una junta de propietarios para que la mayoría autorice la interposición de una demanda judicial contra el vecino. Acción judicial: con el respaldo de la junta, se puede iniciar el procedimiento en los juzgados. El objetivo de la demanda es obligar al propietario a realizar las obras y, en caso de daños, pedir una indemnización por los perjuicios causados.

La jurisprudencia avala la capacidad de las comunidades para forzar estas reparaciones. En casos extremos, y con autorización judicial, la comunidad podría ejecutar las obras de forma subsidiaria y reclamar posteriormente el coste al propietario.

En un país donde una parte significativa del parque inmobiliario tiene más de 50 años, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los problemas de mantenimiento y conservación de las viviendas son un asunto recurrente. El envejecimiento de las estructuras exige un mayor compromiso de los propietarios para evitar que la falta de cuidado individual se convierta en un problema colectivo.

Por ello, contar con una ley que ampare a la comunidad de vecinos se ha convertido en una herramienta esencial, no solo para resolver conflictos, sino para garantizar el correcto estado de conservación y, en última instancia, la revalorización del patrimonio inmobiliario.