Los aranceles de Trump lastran a la industria más de lo previsto y la economía catalana recorta su crecimiento

El Idescat ha publicado este lunes los datos que confirman la evolución del PIB de Catalunya durante el segundo trimestre del año. El veredicto del servicio estadístico de la Generalitat es que la economía catalana creció entre abril y junio a un ritmo interanual del 2,7%, una décima menos de lo proyectado a mediados del verano. Un recorte que se explica por un mayor enfriamiento de la industria y que no fue mayor porque la inversión empresarial y el consumo de las familias está aguantando el tirón.

Con esta revisión a la baja, el PIB catalán se sitúa ligeramente a un ritmo de avance por debajo del PIB español (2,8%). Si bien continúa creciendo por encima de la media de las economías de la Unión Europea, que en el segundo trimestre del presente año lo hicieron al 1,6%.

Idescat recorta una dècima sus datos consolidados de variación del PIB respecto al 2,8% que estimó en su avance publicado el 31 de julio y ello se explica eminentemente por una mayor desaceleración del sector industrial, que está produciendo menos de lo que se aventuraba hace unas semanas.

Y es que los aranceles de Donald Trump están logrando lastrar ya los resultados de las empresas catalanas. No en vano, por primera vez en dos años las exportaciones catalanas han caído, torpedeadas por los mayores costes y obstáculos para llegar al mercado estadounidense. La reciente decisión de China de imponer aranceles del 20% la industria porcina de toda España en represalia por las tasas de la UE a sus coches eléctricos no contribuirá que los datos futuros vayan a mejor.

Si hace un mes y medio, Idescat proyectaba que la industria catalana estaba creciendo a un ritmo interanual del 1,4%, este lunes ha recortado dicha cifra hasta el 1,2% y ha mantenido el resto de previsiones para el resto de sectores. No es un fenómeno exclusivo de Catalunya y, en general, la industria de toda Europa está registrando cifras de crecimiento inferiores a las de los servicios.

En Catalunya, el sector terciario creció durante el segundo trimestre a un 3,1% interanual, la construcción a un 2,3% y mantiene el valor del trimestre anterior (2,3%), y el sector agrario presenta una variación interanual del 4,4%, 2,6 puntos por debajo del trimestre anterior (7,0%). En el campo se nota el efecto distorsionador de la reciente sequía, que poco a poco se va estabilizando.

Empuje del consumo interno

Uno de los motores que están sosteniendo el crecimiento de la economía catalana, especialmente sólido en el actual contexto de inestabilidad global, es el empuje continuado del consumo interno. Y es que las empresas tienen recursos tanto para invertir en sueldos, como para invertir en sus negocios.

Durante el segundo trimestre, la formación bruta de capital, es decir, el dinero que invierten las compañías en infraestructuras, maquinaria, equipos o stock, creció un 5,9% interanual, 1,2 puntos más que durante el trimestre anterior.

Los empresarios están poniendo más dinero para sus negocios y más dinero, aunque en menor proporción, para subir los sueldos de sus empleados. Después de una crisis de precios agresiva, destada en 2021 y contenida a posteriori, los salarios han seguido subiendo para tratar de recuperar ese poder de compra todavía negativo en términos reales para muchos y actualmente avanzan a un nivel medio por encima de la inflación.

Los sueldos pactados vía convenio colectivo están subiendo a una media del 3,5%, según los últimos datos recopilados por el Ministerio de Trabajo, a fecha de agosto. Otros indicadores, no obstante, son algo más contenidos y el indicador de salarios de CaixaBank Research -elaborado a través de la monitorización de las nóminas de sus clientes- registra un incremento del 1,9%.

Todo ello se refleja en un aumento de la demanda interna (3,7%) y el consumo de los hogares (3,5%), que están creciendo a ritmos elevados y ello le está permitiendo a la economía catalana compensar el menor aporte extranjero.

No es que el consumo de las familias no esté desacelerando, como la mayoría de los factores, pero lo hace menos y se mantiene por encima del 3%. Para ponerlo en contexto, antes de la pandemia un dato interanual del consumo de los hogares por encima del 3% era algo excepcional y actualmente Catalunya encadena cuatro trimestres consecutivos por encima de esa referencia.