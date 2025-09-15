Asterion cierra el mayor fondo de capital riesgo en España con 3.400 millones

La gestora española especializada en infraestructuras Asterion Industrial Partners ha anunciado el cierre definitivo de su tercer vehículo, Asterion Industrial Infra Fund III FCR, con compromisos de capital por 3.400 millones de euros, por encima de la meta inicial de 3.200 millones. La cifra se eleva a 3.650 millones de euros al incluir compromisos adicionales en formato de coinversión, lo que le convierte en el mayor fondo de inversión de capital riesgo de España.

El proceso de captación de capital se completó en menos de 18 meses desde el registro del fondo en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), un plazo sensiblemente inferior a la media del sector, que suele superar los dos años. El primer cierre, alcanzado apenas cinco meses tras el lanzamiento, reunió ya 1.500 millones de euros, casi la mitad del tamaño objetivo.

En total, 68 inversores procedentes de Europa, Norteamérica, Oriente Medio y Asia han respaldado el fondo, lo que refleja tanto la confianza en este tipo de activos como el reconocimiento a la estrategia de Asterion. El Fondo III ha logrado una tasa de retención del 86 % respecto a su predecesor e incorpora además nuevas instituciones, junto con la aportación del propio equipo gestor, que contribuye con un 3,5 % del capital, reforzando la alineación a largo plazo con los inversores.

Crecimiento y consolidación de Asterion

Fundada en 2018 por Jesús Olmos, Winnie Wutte y Guido Mitrani junto a un equipo inicial de 13 personas, Asterion gestiona actualmente cerca de 10.000 millones de dólares en activos, cuenta con 67 profesionales y oficinas en Madrid y Londres. La evolución de la firma la ha posicionado en el Top 25 de gestores de infraestructuras a nivel global, según Infrastructure Investor.

El Fondo III mantiene la filosofía de inversión de sus predecesores, con foco en infraestructuras de Europa Occidental en el segmento intermedio, principalmente en telecomunicaciones, energía, servicios públicos y movilidad. Sus principales mercados son Reino Unido, Francia, España, Portugal e Italia, a los que se suman ahora Alemania e Irlanda. La estrategia combina un riguroso control del riesgo con un marcado enfoque industrial y de creación de valor, manteniendo además el compromiso con la inversión responsable y el modelo de coinversión.

“Estamos profundamente agradecidos a nuestros inversores por su confianza y apoyo, así como por las relaciones de valor que construimos juntos”, señaló Winnie Wutte, socia fundadora de Asterion. “Somos plenamente conscientes de la responsabilidad que conlleva gestionar capital de terceros y trabajaremos con dedicación para generar rendimientos sostenibles en línea con nuestra cultura y valores”.

Cuatro inversiones ya completadas

El perfil industrial de la firma se refleja en las cuatro operaciones ya realizadas por el Fondo III, que ha comprometido hasta ahora en torno al 40 % del capital total, equivalente a 1.200 millones de euros.

La más reciente es la adquisición de una participación minoritaria en Dunkerque LNG, la mayor terminal de gas natural licuado (GNL) de Francia y una de las principales del noroeste de Europa. Conectada a Francia y Bélgica, su capacidad de regasificación asciende a 13.000 millones de metros cúbicos anuales, suficiente para cubrir cerca del 25 % del consumo de ambos países, lo que la convierte en un activo estratégico para la seguridad energética de Europa.

Las otras tres inversiones son la compra de un 49% de 2i Aeroporti, con intereses en aeropuertos italianos relevantes; la entrada en Revalue Energies, plataforma de desarrollo y gestión de renovables en Italia y la creación de ABIO, una plataforma propia de biometano con presencia en Iberia, Italia, Alemania, Benelux y Reino Unido.

Ficha en CVC

En paralelo, Asterion ha continuado ampliando su equipo, con 18 nuevas incorporaciones desde el lanzamiento del fondo. Entre ellas destaca John Empson, nuevo socio y responsable de financiación, que se suma también a los comités de Inversión y Gestión de Cartera.

Con más de 40 años de trayectoria en el sector financiero, Empson ha sido socio y codirector de crédito privado en CVC, y anteriormente lideró los mercados de capital internacionales en KKR, donde trabajó una década junto a los actuales socios fundadores de Asterion.