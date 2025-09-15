La crisis de la vivienda pone de moda las casas prefabricadas: por poco más de 10.000 euros y a la venta en Leroy Merlín

La asfixiante situación inmobiliaria en España lleva a muchos a buscar soluciones impensables para un problema que parecía no tener salida. En este contexto, las casas prefabricadas han emergido con fuerza, prometiendo una alternativa asequible y rápida frente a los precios desorbitados de la vivienda. Un fenómeno que se ha visto alimentado por las redes sociales y que tiene en el escaparate de Leroy Merlín uno de sus ejemplos más virales.

Según informes del portal inmobiliario Idealista con datos del Banco de España, el esfuerzo de los hogares para la compra de vivienda alcanzó en el cuarto trimestre de 2024 el 34,4%, una cifra muy por encima de la recomendación del 30%. En el caso de los jóvenes, el panorama es aún más desolador, con alquileres en ciudades como Madrid y Barcelona que superan el 50% de sus salarios, según el portal inmobiliario Idealista. Esta tormenta perfecta ha generado un nuevo mercado que rompe los moldes tradicionales, llevando a las grandes superficies a sumarse a una tendencia al alza.

En este escenario, Leroy Merlín se ha posicionado con una oferta que ha captado la atención de miles: la Garden Chalet Victoria, una casa de madera de 20 m² con un precio de poco más de 10.000 euros. Sus características la hacen atractiva a simple vista: paredes de 44 mm de grosor, doble acristalamiento, cerradura con llave e incluso una escalera para un pequeño altillo. El producto, una venta exclusiva en línea del vendedor O2DIS, se vende como una solución económica y funcional para quienes buscan un espacio adicional.

Imagen del baño de la Garden Chalet VICTORIA / Leroy Merlín

El espejismo del 'chollo': lo que no te cuentan

Si bien el precio de 10.090 euros es una cifra que por sí sola llama la atención en un mercado saturado, lo responsable y riguroso es analizar la letra pequeña. Y es que lo que se compra es la estructura, pero el coste final puede multiplicarse exponencialmente.

A este precio inicial, el comprador debe sumar una serie de gastos esenciales:

Cimientos y preparación del terreno: la estructura necesita una base sólida y nivelada, lo que implica una inversión en hormigón y mano de obra.

la estructura necesita una base sólida y nivelada, lo que implica una inversión en hormigón y mano de obra. Transporte y montaje: aunque el kit incluye las piezas, el transporte y la instalación (compleja para no profesionales) elevan significativamente el presupuesto.

aunque el kit incluye las piezas, el transporte y la instalación (compleja para no profesionales) elevan significativamente el presupuesto. Conexión a suministros: lo más costoso y complejo. Para que sea habitable, la casa debe conectarse a la red de agua, electricidad y saneamiento.

lo más costoso y complejo. Para que sea habitable, la casa debe conectarse a la red de agua, electricidad y saneamiento. Equipamiento interior: el precio no incluye cocina, baño, aislamiento adicional ni mobiliario, elementos que son vitales para su habitabilidad.

Además de los costes, el gran escollo es la burocracia y la normativa. Estas 'casetas' no son, legalmente, viviendas. La regulación urbanística las considera construcciones accesorias, sujetas a estrictas licencias municipales y, en la mayoría de los casos, limitadas a parcelas rústicas o de uso no residencial. El Código Técnico de la Edificación (CTE), que garantiza la seguridad y habitabilidad, no aplica a estas estructuras de madera, lo que las sitúa en una zona gris legal que puede generar problemas a largo plazo.

En definitiva, la proliferación de estas viviendas asequibles es un síntoma de la crisis de la vivienda que ha convertido al mercado español en una "emergencia", pero dista mucho de ser una solución mágica. Ofrecen una alternativa para quienes tienen un terreno en propiedad, pero exigen una inversión total que fácilmente supera los 30.000 o 40.000 euros y, sobre todo, un conocimiento exhaustivo de la compleja legislación urbanística española para evitar un sueño que acabe en pesadilla.