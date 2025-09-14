La UE se enfrenta a su mayor desafío: "luchar"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante una intervención en el pleno del Parlamento Europeo. / Philipp von Ditfurth/dpa

Uno de los principales atractivos turísticos, también educativos, además de políticos, de la preciosa ciudad de Estrasburgo es el macrocomplejo que agrupa las distintas construcciones del Parlamento Europeo, cuyo hemiciclo se encuentra en el edificio Louise Weiss. En él están llamados a reunirse una vez al mes -el resto de encuentros se mantienen en la cosede de Bruselas- los 720 europarlamentarios para debatir y votar. El gigantesco y laberíntico edificio, una demostración en toda regla de la grandeur francesa, proyectado durante la presidencia de François Mitterrand, fue una exigencia de ese país para que la ciudad alsaciana, partida por las guerras francoalemanas del pasado, fuera un símbolo de la Europa unida. Con Bruselas y Luxemburgo, se erigía como la tercera gran capital de la Unión.

Es en Estrasburgo donde esta semana la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha realizado el discurso del estado de la Unión. Lo ha hecho en un momento, otro más en los últimos cinco años, clave en el progreso de las instituciones europeas. En la visita, organizada por la Comisión Europea y en la que hemos tenido la posibilidad de participar un grupo de periodistas españoles, es fácil capturar el estado y funcionamiento de este pesado trasatlántico que forman los 27 países de la Unión.

¿Está la UE más cerca de chocar contra un iceberg o de engrasar los motores para ir más rápido? En reuniones privadas con comisarios, altos funcionarios y parlamentarios, las conclusiones pueden variar de un extremo a otro.

Sobre la mesa: la gestión de la deuda generada por la pandemia, los fondos Next Generation, las inversiones en defensa para enfrentarse al desafío ruso, el grado de las reprimendas a que se debe enfrentar Israel, la política de aclimatamiento al Donald Trump de Estados Unidos, las relaciones con China, el desarrollo de un nuevo marco comercial con el Mercosur, la escasez de recursos que pueden obligar a generar más impuestos para las empresas y los ciudadanos, etcétera, etcétera.

En el frontispicio de esta UE, las complejas relaciones a triple banda entre el colegio de comisarios, que elabora la estrategia y los presupuestos, el Parlamento que debe darle el visto bueno y cada uno de los países que tira por su lado. Las alianzas son complejas y heterodoxas. Solo comprensibles para los expertos auditores y analistas de ese mundo.

Los cuatro grupos -populares, socialdemócratas, liberales y verdes- que forman la coalición de gobierno que manda en Europa no solo deben tejer acuerdos entre ellos, sino convencer a sus parlamentarios -las diferencias son más virulentas- antes de emprender la defensa de sus objetivos con los ejecutivos, no siempre favorables a las estrategias de la Comisión Europea. Obtener el mínimo común denominador es arduo y lento.

"Hemos mejorado en la rapidez y la ejecución de leyes ómnibus en los últimos meses", explica uno de los comisarios con quien nos reunimos. El informe realizado por Mario Draghi, expresidente del Banco Central Europeo, sirve de referencia y es mencionado en repetidas ocasiones, pero su aplicación sigue estando en los prolegómenos según otras fuentes. Un estudio realizado por European Policy Innovation citado por Financial Times revela que solo se han ejecutado el 11,2% de las 383 recomendaciones de Draghi, habiéndose implementado parcialmente el 20,1%.

En Europa, los partidos que en su país -como España- se llevan a palos, aquí están de acuerdo en temas básicos -por ejemplo, la defensa de los recursos para la Política Agraria Común (PAC)-.

La jefa de los Veintisiete apela a la autonomía estratégica en los sectores claves de la economía

Igualmente, nada tiene que ver la preocupación en temas de defensa y seguridad de los países limítrofes con Rusia con la que hay en la península Ibérica, aunque desde el este se agradece la comprensión y solidaridad mostrada por España, Portugal e Italia en los últimos meses. Acaban de aprobarse 150.000 millones de euros en asistencia financiera para invertir en defensa.

"Europa debe luchar". Fue la primera frase del discurso de Von der Leyen. "¿Tiene Europa el estómago para luchar?", insistió. La presidenta de la Comisión Europea lanzó un SOS a parlamentarios, gobiernos y ciudadanía. Pidió unidad, menos luchas internas y un esfuerzo por que Europa alcance su "independencia". En juego: el futuro de una Unión en la que participan gobiernos amigos de Vladímir Putin como los de Hungría y Eslovaquia junto una Francia que ha entrado en una crisis política perenne.

Von der Leyen apela a la autonomía estratégica en los sectores claves de la economía y a los valores de la Unión para acercarse a otros países y poder liderar. Apela a la reducción de la burocracia. Sus palabras, salvo para los extremistas de un lado y otro, convencen. La teoría lo aguanta todo, los desafíos son infinitos. Las dificultades, también.