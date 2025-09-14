Sara Puig y Ramon Agenjo, Barcelonina y Barceloní de l'Any

Sara Puig y Ramon Agenjo son los ganadores de la distinción Barceloní de l’Any que EL PERIÓDICO les otorga coincidiendo con las fiestas de La Mercè. De este modo, se reconoce la trayectoria de Puig, presidenta de la Fundació Joan Miró, y Agenjo, consejero de Damm, y su contribución a lo largo de 2025 a definir, impulsar o mejorar el proyecto de la ciudad de Barcelona.

La distinción creada por EL PERIÓDICO vivió el pasado año su primera edición y premia la labor realizada en el ámbito cívico, económico, cultural, científico o social. En esta segunda ocasión, el jurado ha premiado a Sara Puig por su contribución al mundo artístico y a Ramón Ajenjo por su aportación a la capital catalana desde el mundo de la empresa y de las organizaciones empresariales.

Así, el jurado ha decidido otorgar el premio de Barcelonina de l’Any a Sara Puig, líder del proyecto de la Fundació Miró, una de las instituciones de referencia en el ámbito artístico de la capital catalana; así como a Ramon Agenjo, consejero y secretario del consejo de Damm, grupo empresarial y polo de referencia de la actividad económica y cultural de la ciudad.

Esta iniciativa vivió su primera edición en 2024, con el premio a Mateo Valero por su impulso decisivo al Barcelona Supercomputing Center, y quería trasladar el espíritu del premio Català de l’Any, que este diario ya ha entregado en 22 ocasiones y que celebrará su edición número 23 el próximo mes de noviembre. Puig y Agenjo han sido elegidos a propuesta del consejo asesor de temas de Barcelona de EL PERIÓDICO.

De Barcelona, para Barcelona

La vida de los Barcelonins de l’Any de este 2025 tiene puntos en común y sus trayectorias se entrelazan. Sara Puig nació en Barcelona en 1968, mientras que Ramon Agenjo lo hizo en 1957, también en la capital catalana. La primera es miembro de la familia Puig, el gigante perfumero catalán, mientras que Ajenjo es bisnieto de Joseph Damm, cofundador del grupo de alimentación.

Puig es licenciada en Historia del Arte por la Universitat de Barcelona y tiene un máster en Art Administration (Museums) por la New York University. Combina, pues, los perfiles de experta en arte y experta en gestión de centros culturales. La presidenta de la Fundació Joan Miró desde 2019 ha trabajado con el Museum of Modern Art (MoMA) de Nueva York (1994-1995), la Fundació Macba (1996-1998) y la Fundació Francisco Godia, de la que fue directora desde su creación en 1998 hasta 2012.

Filántropa convencida, Puig es patrona de la Fundación Amigos del Museo del Prado, la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana y el KW Institute for Contemporary Art de Berlín.

La trayectoria de Agenjo también es dilatada y su vocación de servicio a la ciudad se ha evidenciado en su pertenencia a múltiples iniciativas culturales, sociales y económicas de Barcelona. Es licenciado en Economía y Administración y Dirección de Empresas por la Universitat Abat Oliba y en Ciencias Empresariales por la Politècnica de Catalunya, además de haber completado diversos postgrados y de haber obtenido la titulación de perito mercantil por la Universitat de Barcelona.

Profesionalmente ha estado vinculado a Damm y, además de sus cargos en el consejo de la cervecera, es presidente de Cacaolat desde 2022. Actualmente ejerce como patrón director de la Fundació Damm y es presidente de la Fundación Estrella de Levante, dedicada al mecenazgo y la filantropía en los ámbitos deportivo, cultural y social. Ajenjo es presidente del Club de Futbol Damm, de Barcelona Global y de la Cátedra Ethos Ramon Llull, además de vicepresidente de la Fundació Orfeó Català - Palau de la Música. Otra de las entidades a la que está vinculado es la Acadèmia Catalana de Gastronomia, de la que es tesorero.

Tanto Puig como Agenjo personifican la vocación de enriquecer la sociedad barcelonesa en el ámbito cultural y han desarrollado una trayectoria vital y profesional en esta dirección.

Ceremonia de entrega

La entrega del premio a los Barcelonins de l’Any tendrá lugar este mismo miércoles, 17 de septiembre, en los jardines del Palau Robert, en el marco de una fiesta que reunirá a la sociedad civil y política de la capital catalana justo al inicio de la semana de las fiestas de la Mercè. El acto estará presidido por el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y contará con los máximos responsables del grupo Prensa Ibérica, editor de EL PERIÓDICO.

La creación del premio Barceloní de l’Any en 2024 fue consecuencia de uno de los grandes retos de la cabecera tras su adquisición por parte de Prensa Ibérica. EL PERIÓDICO aspira a reforzar sus vínculos con la ciudad de Barcelona y con su área de influencia, en la que viven más de tres millones de personas. Fruto de este interés es también su apuesta informativa por Barcelona y su región metropolitana, que viene acompañada de un compromiso editorial con el debate ciudadano que acompaña los proyectos que consoliden a la capital catalana como una de las grandes ciudades de Europa de la mano de su liderazgo en ámbitos como la industria digital, el comercio de calidad, los modelos de movilidad, el ocio, el turismo o el deporte que hagan posible un progreso sostenible.