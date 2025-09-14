Ramon Agenjo, el gran anfitrión de la ciudad de Barcelona

La escena se repite una y otra vez, sin importar en qué bar, restaurante, hotel o terraza tenga lugar: Ramon Agenjo se levanta de su silla, avanza hacia el tirador, y sirve él mismo a sus compañeros de mantel la cerveza que han pedido. “Lo hace siempre que es posible, te explica cómo hay que hacerlo, y ves que disfruta con ello”, explica un empresario que le conoce bien.

Ese gesto, casi un tic, tiene en el caso de Ajenjo tanto de deformación profesional -toda una vida vinculado al grupo Damm, que fundó su bisabuelo Joseph Damm en 1876- como de rasgo de personalidad de uno de los directivos más conocidos de Catalunya. Las distintas fuentes que ha consultado EL PERIÓDICO para trazar un perfil del empresario coinciden: Agenjo es, ante todo, el anfitrión 10.

“En las reuniones sabe hacer que todo el mundo se sienta importante, que los invitados se sientan muy a gusto”, explica un directivo que habla desde el anonimato. “Siempre tiene palabras para los demás, y muy pocas para sí mismo, es absolutamente generoso”, coincide Mercè Conesa, ex presidenta del Port de Barcelona y ahora mano derecha de Ajenjo en Barcelona Global. “Es un gran anfitrión, lo hace muy bien, sabe conseguir que la gente coma, beba y disfrute”, añade una tercera voz.

Quienes le han tratado explican que Agenjo es “un tío muy simpático”, “una persona entrañable”, “un hombre alegre y enamorado de Barcelona”. Un perfil que tal vez no encaje con el cliché del directivo gris, al límite del colapso por estrés y atribulado por el peso de la responsabilidad. Agenjo, distinguido como Barceloní de l’Any 2025 por EL PERIÓDICO en un galardón que compartirá con Sara Puig, presidenta de la Fundació Miró, es una persona de múltiples aficiones, entre las que se cuentan el deporte -es un gran aficionado al motor- o la música (toca la batería y es un pilar del Palau de la Música).

Y Agenjo es, por supuesto, barcelonés por los cuatro costados. “Conoce Barcelona y vive Barcelona como pocas personas, conoce todos los barrios, todos los distritos, camina por ellos”, explica Conesa. “Y cuando le toca hablar a gente de fuera sobre Barcelona, ves cómo le brillan los ojos”, añade la consejera delegada de Barcelona Global, entidad que se dedica a captar inversiones y atraer talento a la capital catalana.

El ‘made in BCN’, al extremo

Agenjo ha sido vecino de Sarrià-Sant Gervasi y posteriormente del Eixample y lleva su militancia barcelonesa a un extremo curioso: sus allegados explican que a menudo presume de que todo lo que lleva encima “es de Barcelona”. Y se refiere al calzado, a su ropa, pero también a sus gafas, a su coche.

Sus aficiones y su adhesión barcelonesa quedan reforzadas con su perfil profesional. Ha estado vinculado a Damm, donde es consejero y secretario del consejo. La empresa, controlada por Demetrio Carceller, participa en distintas empresas del sector alimentario, algunas tan icónicas como Cacaolat, de la que Agenjo es presidente desde el año 2022. Asimismo es patrón director de la Fundació Damm y es presidente de la Fundación Estrella de Levante, dedicada al mecenazgo y la filantropía en los ámbitos deportivo, cultural y social.

¿Cómo es profesionalmente este directivo hiperactivo? En su entorno le califican de “muy humilde”, con capacidad para profundizar en los temas y acelerarlos, y destacan también su capacidad para confiar en el equipo: “Delega y deja trabajar”.

El mosaico de cargos y causas en que se ha implicado lo completan el Club de Futbol Damm, que preside, responsabilidad que también ejerce en la Cátedra Ethos Ramon Llull o la vicepresidencia de la Fundació Orfeó Català - Palau de la Música, una institución “a la que quiere mucho”. No fue una sorpresa, habida cuenta de su condición de bon vivant, su vinculación como tesorero a la Acadèmia Catalana de Gastronomia.

Días de más de 24 horas

Mantener semejante actividad profesional combinada con aficiones y causas en ámbitos tan distintos no está al alcance de cualquiera. Sus amigos han concluido que Ramon Agenjo “tiene el don de la ubicuidad”. “No hay asociación en la que no esté, en muchas porque él mismo colabora económicamente”, explica otro destacado empresario de la ciudad. “Sus días no parecen que tengan 24 horas, sino muchísimas más”, apunta Mercè Conesa. Una de las consecuencias de su actividad febril y su perfil social hace que contactar con él y encontrar un hueco en su agenda sea a menudo un via crucis.

De hecho, Agenjo no sólo practica el mecenazgo y la filantropía -“¡es más fácil cuando tienes dinero, como es el caso!”, ríe una persona cercana él- sino que es un firme defensor de llevar a cabo esta función social y a menudo se enfrasca en conversaciones en que invita a sus contertulios a implicarse económicamente en causas de toda índole. De hecho, existe un mantra poco conocido en determinados círculos de Barcelona: “Si te falta dinero para una buena causa, ve a ver a Agenjo”.

Así, del mismo modo que la cervecera Damm es una de las grandes empresas catalanas en lo referente a patrocinios en todo tipo de eventos musicales, culturales y deportivos, Agenjo hace lo propio desde un cierto anonimato y sin necesidad de tener focos. De hecho, uno de los grandes eventos deportivos que acogerá Catalunya en los próximos años, la Ryder Cup de golf prevista para 2031 en Girona, contó con su colaboración. Según ha podido saber este diario, Agenjo fue clave para atar algunos de los patrocinios que desencallaron la negociación a principios de verano.