Estos son los beneficios de una buena gestión del dinero, según Pedro Becerro: "No busco vender algo imposible"

La gestión del dinero se ha convertido en un reto central para los hogares españoles. Según el experto Pedro Becerro, dedicar tiempo a ordenar las finanzas puede traducirse en más libertad, salud y tranquilidad en pareja, en un contexto en el que el ahorro de los hogares marcó récord en 2024 y los fondos de inversión siguen ganando terreno.

En España, la preocupación por el futuro económico familiar no deja de crecer. Los últimos datos del INE confirman que la tasa de ahorro de los hogares se disparó hasta el 13,6% de la renta disponible en 2024, el nivel más alto desde 2021. A la par, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) constata que cada vez más ciudadanos canalizan sus ahorros hacia fondos de inversión, buscando rentabilidad frente a los depósitos tradicionales. En este contexto, la visión del analista y autor Pedro Becerro, autor del libro Mejora tus finanzas personales, ofrece una guía realista y accesible para cualquier bolsillo.

Su mensaje principal resulta claro: una buena gestión del dinero no garantiza milagros, pero sí puede transformar la vida cotidiana. "Pese a mejorar las finanzas personales es muy difícil acabar trabajando 4 horas a la semana o retirarse dentro de 5 años. (…) No busco lanzar promesas que no se pueden cumplir ni vender algo imposible", advierte. Esa sinceridad conecta con un público cansado de gurús financieros que prometen atajos irreales.

Los beneficios de gestionar mejor las finanzas

Becerro insiste en que dedicar unas horas a organizar el dinero personal es una inversión en bienestar. Según explica, los frutos de ese esfuerzo son muy concretos:

Más libertad y tiempo , con la posibilidad de reducir la jornada laboral o adelantar la jubilación.

, con la posibilidad de reducir la jornada laboral o adelantar la jubilación. Mejor salud , al reducir el estrés que provocan los problemas económicos.

, al reducir el estrés que provocan los problemas económicos. Relaciones más estables , ya que el dinero es una de las principales fuentes de conflicto en pareja.

, ya que el dinero es una de las principales fuentes de conflicto en pareja. Capacidad de disfrutar y dejar legado, desde permitirse más caprichos hasta asegurar una herencia o apoyo a los seres queridos.

"El dinero acompañará a cada persona a lo largo de su vida y será determinante en muchos momentos", recuerda el autor. De ahí que plantee la necesidad de cultivar hábitos financieros sólidos que permitan afrontar imprevistos sin angustia y tomar decisiones vitales con mayor margen de elección.

Más allá de la teoría, la práctica también importa. Diversas instituciones financieras y asociaciones como EFPA España o la AEB coinciden en que pequeñas rutinas —como destinar un porcentaje fijo al ahorro, diversificar inversiones o revisar periódicamente los gastos— marcan la diferencia a largo plazo. Un reciente informe de Inverco apunta, además, que el patrimonio en fondos de inversión creció más de un 15 % en 2024, lo que muestra un cambio cultural hacia la planificación financiera.

No hay fórmula mágica

En definitiva, el mensaje de Pedro Becerro se inserta en un clima social que exige realismo y cercanía. No se trata de fórmulas mágicas, sino de adquirir una base suficiente para que cualquier persona, con independencia de su salario, logre vivir más tranquila, libre y con la seguridad de estar preparada para lo que venga.

La gestión del dinero, lejos de ser un tema técnico reservado a expertos, se revela como un asunto de vida cotidiana. Con un estilo didáctico, Pedro Becerro demuestra que organizar las finanzas es una herramienta de libertad y bienestar. Y lo hace con una advertencia honesta: no hay milagros, pero sí un camino posible hacia una vida más equilibrada.