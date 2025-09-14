El festivo de octubre que cae en domingo, según el calendario laboral 2025: adiós al puente soñado

El 12 de octubre en España se celebra el Día Nacional o Día de la Hispanidad, una festividad laica que "tiene como finalidad recordar solemnemente los diferentes momentos de la historia colectiva que forman parte del patrimonio histórico, cultural y social común", según recoge la ley que instituyó la fiesta.

La ley 18/1987 estableció el 12 de octubre como fiesta nacional española. El texto legal afirma: "La fecha elegida simboliza la efeméride histórica en la que España, a punto de concluir un proceso de construcción del Estado a partir de nuestra pluralidad cultural y política, y la integración de los reinos de España en una misma monarquía, inicia un período de proyección lingüística y cultural más allá de los límites europeos".

En otras palabras, conmemora el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492.

Festivo no sustituible

Tal y como recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE), el 12 de octubre se considera un festivo nacional no sustituible y, por tanto, es fiesta en todas las comunidades autónomas, sin excepción. Es decir, no se puede cambiar por ningún otro festivo que quiera hacer una región concreta.

Es un día festivo nacional en España, lo que significa que es día no laborable para la mayoría de los trabajadores.

Sin embargo, este año cae en domingo y es un día festivo que se pierde salvo en aquellas comunidades en las que han decidido trasladar el festivo al lunes siguiente, es decir, el día 13: Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León y Extremadura, según consta en el BOE. Es decir, ni Barcelona, ni Baleares, ni Comunitat Valenciana, ni Madrid, entre otras.

El resto de comunidades deberán conformarte con el fin de semana normal en lugar de los tres días de los que sí dispondrán esas cinco comunidades.

Los festivos que quedan

Estos son los días festivos que hay en Barcelona antes de que acabe el año:

11 de septiembre, jueves : Diada Nacional de Catalunya.

: Diada Nacional de Catalunya. 24 de septiembre, miércoles: Mare de Déu de la Mercè.

Mare de Déu de la Mercè. 12 de octubre, domingo : Día de la Hispanidad.

: Día de la Hispanidad. 1 de noviembre, sábado : Todos los Santos.

: Todos los Santos. 6 de diciembre, sábado: Día de la Constitución.

Día de la Constitución. 8 de diciembre, lunes : Día de la Inmaculada Concepción.

: Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre, jueves: Navidad.

Navidad. 26 de diciembre, viernes: Sant Esteve.

Este año, en total, Barcelona tiene 15 días festivos, contando los 9 días escogidos por el Estado, los 4 días que escoge la Generalitat y los 2 días escogidos por el Ayuntamiento.

Pero, en realidad, los 9 días escogidos por el Estado serían 5, porque este 12 de octubre y Día de la Hispanidad es domingo, y el 1 de noviembre y el 6 de diciembre son sábado, con lo que se 'pierden' tres días a priori festivos.