¿Se pueden deducir los gastos de la 'vuelta al cole' en Catalunya? Estas son las Comunidades que se benefician de la reducción del IRPF

Con los niños y niñas ya en los colegios de España, los padres ya se fijan en qué gastos se pueden deducir de todo lo que implica el regreso a las aulas. La compra de libros y demás material escolar asciende cada año y las familias esperan poder ahorrarse ni que sea una parte del total.

Por este motivo, el sistema impositivo prevé que se puedan ahorrar ciertos gastos, aunque cada Comunidad Autónoma tiene su propia legislación al respecto, a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), según marca el artículo 46 de la Ley 22/2009, de financiación de las CC. AA.

Deducciones del IRPF en las Comunidades Autónomas

En otras partes del país, en cambio, sí que existen este tipo de ayudas directas en la recaudación de impuestos. En Andalucía, por ejemplo, se puede restar el 15% del coste de los extraescolares o enseñanza escolar, hasta llegar a 150 euros por descendiente y la base imponible no supere los 80.000 euros.

En Aragón, Asturias, las Canarias o Cantabria se puede deducir el 100% del coste de los libros de texto y el material escolar, suponiendo una importante ayuda a los padres y madres al tratarse del elemento más caro. En Valencia, en cambio, se eliminan hasta 110 euros en esta materia, siempre que el progenitor demuestre su situación de desempleo y que esté inscrito en el SEPE.

Otros permisos incluyen la deducción por gastos por guardería, en Asturias y Aragón, o por estudios universitarios fuera de la comunidad, en Canarias. En Cantabria se tienen en cuenta las zonas rurales y se pueden deducir hasta 200 euros adicionales por hijo menor de 25 años que estudie fuera del municipio. En Madrid se puede deducir hasta el 15% en escolaridad y en las clases de idiomas extranjeros, además de un 5% en ropa escolar y hasta 1.031 euros en ciclo infantil.

En cualquier caso, para aprovecharse de este tipo de ayuda se debe corroborar la situación de cada familia. Es indispensable que el menor escolarizado viva con los progenitores, además no se puede superar el límite de la base imponible en cada caso y se debe contar con las facturas de los gastos que se pretendan eliminar. Además, se tiene que restar el beneficio adquirido a partir de las ayudas públicas recibidas en caso de que las hubiera.

Comunidades sin deducciones

Por otro lado, están los territorios que no cuentan con este tipo de deducciones, pues las CC. AA. no están obligadas a tenerlo. En su lugar, muchos optan por imponer su propio sistema de subvenciones a través de becas y las ayudas públicas que permiten ahorrar igualmente a las familias de los infantes escolarizados.

Este es precisamente el caso de Catalunya, aunque también ocurre en el País Vasco, Navarra, Galicia y Castilla y León, comunidades sin deducciones del IRPF en materia escolar.