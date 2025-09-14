Criar un hijo en España cuesta un 62% más que hace 20 años: más de 335.000 euros y un freno a la natalidad

Un muro de cifras y emociones: 335.837€, un 62% más que en 2002 y con la natalidad en mínimos desde 1941. La crianza, más cuesta arriba que nunca.

No, no es que los jóvenes no quieran tener hijos. Simplemente, criar un hijo en España se ha convertido en una auténtica inversión a largo plazo. Según un informe elaborado por la plataforma de ahorro Raisin, el coste total de mantener a un hijo hasta los 31 años asciende hoy a 335.837 euros, frente a los 209.963 euros de hace dos décadas. Es decir, un 62% más caro que hace 20 años. Un incremento que llega en un momento especialmente delicado: la natalidad en España registró en 2023 su mínimo desde 1941, con apenas 320.656 nacimientos, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Del análisis realizado por Raisin se puede extraer que el coste de la crianza se ha disparado mientras los salarios y la estabilidad laboral no han seguido el mismo ritmo. La fotografía es clara: formar una familia es cada vez más difícil, y el impacto económico está detrás de muchas de las decisiones de retrasar —o incluso renunciar— a la maternidad y paternidad.

De los 12 a los 18 años: la etapa más costosa

El informe divide el gasto en diferentes fases de crecimiento. Aunque la partida más elevada llega en la adolescencia, la factura empieza a acumularse desde los primeros meses:

0 a 2 años: unos 32.624€

unos 32.624€ 3 a 5 años: 28.553€

28.553€ 6 a 11 años: 70.187€

70.187€ 12 a 18 años: 102.375€ (como decimos, la etapa más costosa)

102.375€ (como decimos, la etapa más costosa) 19 a 24 años: 73.511€

73.511€ 25 a 31 años: 28.587€

La suma final da como resultado esos 335.837 euros de media para un niño (algo menos, 330.277 euros, para una niña, debido a que ellas se emancipan antes y reducen los gastos para la familia).

Además, si se analiza por tipo de gasto, la alimentación representa el 39%, seguida por los llamados gastos no esenciales (16%), la educación (12%) y la ropa y calzado (11%).

Un obstáculo para formar una familia

El aumento de precios en la vivienda, la cesta de la compra y los suministros, unido a la dificultad para acceder a empleos estables, ha creado un cóctel que dificulta la decisión de tener hijos. A esta presión se suma la emancipación tardía, que prolonga la dependencia económica de los jóvenes respecto a sus padres y dispara la cifra final.

La situación, además, varía según la comunidad autónoma. En Cataluña, por ejemplo, el coste mensual de criar a un hijo supera los 938 euros, mientras que en la Comunitat Valenciana alcanza los 839 euros de media, llegando a casi 1.000 euros al mes en la adolescencia. En el conjunto de España, la media se sitúa en torno a los 758 euros mensuales, según estimaciones de Save the Children en su informe 'El coste de la crianza en 2024'.

El resultado de esta ecuación es visible: menos nacimientos y más envejecimiento poblacional. Más del 20% de la población española tiene hoy más de 65 años, una cifra récord.

Peticiones de ayuda y políticas públicas

Ante esta realidad, entidades como Save the Children o la Federación Española de Familias Numerosas reclaman políticas más ambiciosas de apoyo a la crianza. Entre sus propuestas destacan las prestaciones universales por hijo a cargo, la simplificación de las ayudas autonómicas y el refuerzo del complemento infantil para las familias con menos recursos.

Algunos municipios, como Tres Cantos (Madrid), han puesto en marcha incentivos locales de hasta 900 euros por nacimiento o adopción. Sin embargo, las asociaciones coinciden en que estas medidas son todavía insuficientes frente al incremento del coste de vida.

Una encrucijada demográfica

El contraste con el pasado es evidente: de los 210.000 euros que costaba criar a un hijo en 2002 se ha pasado a más de 335.000 euros en 2025. Una diferencia que ilustra cómo el aumento del coste de la vida ha cambiado no solo la economía de los hogares, sino también el modelo de familia en España.

El país se encuentra así en una encrucijada: si no se refuerza el apoyo público a la crianza y la conciliación, el futuro demográfico seguirá marcado por menos nacimientos, más envejecimiento y una presión creciente sobre el sistema de bienestar.