Airbnb se compromete a retirar de su plataforma los pisos turísticos ilegales en España

Airbnb se ha comprometido a retirar los pisos turísticos que no han obtenido el número de registro obligatorio, aproximadamente uno de cada diez de los publicados en esta plataforma, en una "firme apuesta" por colaborar con el Ministerio de Vivienda y garantizar el "cumplimiento estricto" de la normativa de alquileres de corta duración.

Así lo señala Airbnb en un comunicado publicado este domingo, tras la petición del Ministerio de Vivienda a las plataformas de alquiler de retirar 53.876 pisos turísticos ilegales, al no cumplir con los requisitos legales para la obtención del número de registro obligatorio desde el pasado 1 de julio.

"En colaboración con el Ministerio de Vivienda, se ha identificado que menos del 10 % de los números de registro que fueron revocados corresponden a anuncios que están en Airbnb, y se procederá a darlos de baja de la plataforma", señala el comunicado.

Notificaciones a los anfitriones

La empresa declara haber notificado a todos los anfitriones la obligación de obtener el número de registro nacional y que, desde enero, 70.000 anuncios más cumplen con ese requisito.

"Este es un nuevo capítulo para Airbnb en España, definido por un compromiso proactivo con la colaboración, la calidad y una visión a largo plazo de crecimiento sostenible que beneficia a todos", asegura Jaime Rodríguez de Santiago, director general de Airbnb Marketing Services en España.

Según el directivo, la gran mayoría de los anuncios activos muestran hoy un número de registro y estos "son mayoritariamente los preferidos por los viajeros". Con esta contribución, subraya, Airbnb "ayudará a dar forma a un futuro sostenible" para los alquileres a corto plazo en España".

La empresa reclama que las otras plataformas de alquiler de pisos turísticos se unan al "esfuerzo y compromiso de transparencia" en la lucha contra los pisos turísticos ilegales.