Ahorro

Richard Gracia desvela el error financiero que comete el 80% de las personas (y cómo evitarlo)

Controlar los gastos es clave para mejorar la salud financiera personal y empresarial. Richard Gracia explica cómo identificarlos, clasificarlos y aplicar trucos prácticos para reducirlos sin renunciar a lo esencial

Guía práctica para ahorrar en casa: 10 trucos que funcionan según el experto en finanzas Richard Gracia

Guía práctica para ahorrar en casa: 10 trucos que funcionan según el experto en finanzas Richard Gracia / Shutterstock

Esther Chapa

En la economía personal, los gastos son como una plaga: si no se controlan, crecen y se multiplican sin darnos cuenta. En la era de las tarjetas de crédito, las domiciliaciones automáticas y las compras online, gastar se ha vuelto más fácil que nunca. Por eso, aprender a clasificarlos y dominarlos puede marcar la diferencia entre vivir con estrés financiero o alcanzar la libertad económica.

Los tres tipos de gastos que debes conocer

Según el libro El Método RICO: La guía definitiva para conseguir éxito y dinero de Richard y Diego Gracia, existen tres grandes categorías de gastos:

  1. Gastos fijos u obligatorios: Son los pagos ineludibles, generalmente mensuales y con importe estable: hipoteca, alquiler, impuestos, comunidad o suministros. No pagarlos supone un impacto directo y negativo en la estabilidad económica.
  2. Gastos variables necesarios: Incluyen alimentación, transporte o facturas variables de servicios. Se pueden ajustar, pero no eliminar por completo, ya que forman parte del día a día. Reducirlos es posible con organización y planificación.
  3. Gastos ocasionales e innecesarios: Aquí se encuentran los caprichos, el ocio, las suscripciones o las compras impulsivas. Aunque suelen parecer imprescindibles, en realidad son los que más margen de ajuste ofrecen y donde se esconde el mayor potencial de ahorro.

Estrategias para reducir gastos sin perder calidad de vida

El primer paso hacia el control financiero es sencillo: hacer una lista de todos los gastos y clasificarlos. Después, revisa cuáles realmente utilizas y cuáles no aportan valor. El objetivo es conservar lo necesario, optimizar lo útil y eliminar lo superfluo.

Algunos consejos prácticos para empezar hoy mismo:

  • Usar comparadores de seguros, luz, agua e internet para encontrar las mejores tarifas.
  • Apostar por iluminación LED y electrodomésticos eficientes.
  • Planificar la compra mensual y elegir supermercados con mejores precios.
  • Evitar el coche cuando sea posible: caminar, usar bici o transporte público.
  • Revisar suscripciones y contratos que ya no utilizas.
  • Comprar ropa y calzado solo cuando sea necesario y preferir rebajas.
  • Evitar compras impulsivas con una lista cerrada.
  • Hacer regalos caseros o elegir actividades gratuitas como leer o pasear.

Un truco extra: compartir vivienda

Una de las estrategias más efectivas que destacan los autores es alquilar un piso de varias habitaciones y realquilar las sobrantes. De esta forma, se puede cubrir parte del alquiler y de los suministros, reduciendo drásticamente los gastos de vivienda, uno de los más difíciles de recortar.

Barcelona 01/04/2024 Barcelona. Imágenes para ilustrar pieza sobre el incremento de habitaciones de alquiler en la ciudad de Barcelona. Un hombre en una habitación de alquiler en la ciudad de Barcelona. AUTOR: MANU MITRU

Alquilar una habitación puede ayudarte con los gastos que supone un alquiler o hipoteca / EPC

El ahorro como camino a la libertad financiera

Ahorrar no siempre significa ganar menos calidad de vida. Al contrario, supone gastar mejor, con conciencia y estrategia. El verdadero secreto no está únicamente en aumentar los ingresos, sino en aprender a gestionar y reducir gastos innecesarios.

En un contexto económico donde la inflación sigue presionando los bolsillos en 2025, estas claves de El Método RICO pueden ser la diferencia entre vivir al límite o construir una economía personal sólida y sostenible.

