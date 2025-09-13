Reflexiones económicas útiles sobre el voto de confianza en Francia

El reciente voto de confianza en Francia ha tenido lugar porque su Gobierno presentó un plan de ajuste fiscal muy ambicioso -unos 44.000 millones de euros en recortes- para reducir el elevado déficit público (5,4% en 2024, cuando el umbral máximo recomendable sería cercano al 3%). El ajuste implicaba medidas tan impopulares como eliminar dos días festivos y congelar pensiones y prestaciones por desempleo. Ese plan fue impulsado bajo la presión de Bruselas y los mercados, ya que la senda de déficits y deuda pública en Francia estaba siendo insostenible.

El problema que François Bayrou ha tenido en Francia, en cualquier caso, aunque con diferentes intensidades, es común a múltiples países avanzados. De hecho, es el principal riesgo al que se enfrenta tanto la economía global como la española. Los déficits y la deuda pública son demasiado elevados. El riesgo es sencillo de comprender. Si los inversores en bonos soberanos se cansan de la excesiva duración de déficits elevados, empiezan a descontar mayor riesgo, probabilidades de impago superiores. Así, exigen mayores rentabilidades. Al considerarse los bonos soberanos como los activos de menor riesgo, la subida de sus tipos se contagia a la deuda privada. Las empresas y los particulares tienen que pagar más por su endeudamiento, lo que desincentiva la actividad económica y reduce el crecimiento. Ese es el riesgo de los déficits públicos excesivos y duraderos.

Medidas impopulares

Ahora viene lo esencial a interiorizar para entender el riesgo mencionado y cómo puede evolucionar la situación. Lo normal es que los políticos de todo el mundo, incluidos también los de España, sean reacios a reducir los déficits públicos porque implicaría tomar medidas impopulares, como subir impuestos y reducir gasto básico. Es un comportamiento completamente racional. Por eso suelen hacerlo cuando son castigados por los mercados, cuando estos elevan súbita y drásticamente la rentabilidad exigida a los bonos soberanos. Los políticos suelen ser a los mercados como los hijos pequeños a los padres. Buscan el límite de tolerancia y suelen reaccionar solo cuando reciben un castigo.

La reacción positiva señalada de los gobernantes a los movimientos bruscos de los mercados se produce porque todavía perdura en el recuerdo la crisis de deuda soberana europea de hace más de una década. Hubo momentos en los que se temió incluso por un drenaje de la financiación de los déficits públicos, por la posibilidad de que no hubiera inversores para nuevas emisiones de bonos soberanos. Si esto hubiera sucedido, el gasto público se habría tenido que financiar con la recaudación fiscal, y al ser esta muy inferior al mencionado gasto, se habrían tenido que reducir súbita y sensiblemente pensiones y gasto sanitario y educativo. No hay gobernante que tolere lo anterior, por el enorme desgaste político vinculado. De ahí que cuando los mercados castigan en exceso a los bonos soberanos, los políticos suelen terminar anunciando futuras reducciones más paulatinas de déficits o dimitiendo, siendo ambas actuaciones posteriormente premiadas por los mismos mercados, que terminan normalizándose. Hemos visto numerosos ejemplos pasados en Europa en los últimos lustros, en Italia, el Reino Unido, Grecia, España, etcétera.

Posibles efectos

¿Qué puede suceder a futuro con el riesgo global y local español de los elevados déficits públicos? Habiendo entendido las reflexiones anteriores, lo normal es que generalizadamente, con mayor o menor intensidad, termine sucediendo lo siguiente. Puede haber sustos por cansancio de los inversores respecto a los elevados déficits crónicos de muchos países. En algún momento las rentabilidades de los bonos soberanos pueden elevarse súbitamente y provocar zozobra en las bolsas, las poblaciones y por ello, los gobernantes. Si estos últimos no responden anunciando mejoras en los futuros déficits públicos, los movimientos de los mercados podrían empeorar. Finalmente, los políticos, más allá del ruido temporal y de los mecanismos usados, deberían reaccionar anunciando mejoras graduales de los déficits públicos. Los mercados se normalizarían y los impactos en un menor crecimiento serían moderados.

En definitiva, puede haber sustos transitorios generalizados por subidas de rentabilidades de los bonos soberanos, pero no deberían ser muy duraderos. Esto afecta a casi todos los países avanzados, aunque los de mayores déficits públicos son de los EEUU, seguidos por Francia, y en niveles inferiores, el Reino Unido e Italia. España muestra un déficit público inferior a todos ellos, y por ello un menor riesgo, pero está muy al límite del 3% recomendable esperado en 2025. No puede dormirse en los laureles.