Turismo

La aerolínea 'low cost' Play lanza vuelos a Islandia desde 69 euros para la temporada de auroras boreales

El espectáculo de una aurora boreal.

El espectáculo de una aurora boreal. / JOSÉ ALBERTO PUERTAS

Europa Press

Madrid
La aerolínea islandesa de bajo coste PLAY ha lanzado una nueva promoción que permitirá a los viajeros españoles descubrir Islandia a precios competitivos. La oferta, con billetes desde 69 euros por trayecto, coincide con la temporada de máxima visibilidad de las auroras boreales, un fenómeno natural que atrae a miles de turistas cada año.

La promoción estará vigente para reservas realizadas hasta el 19 de septiembre y será válida para vuelos programados entre el 1 de octubre y el 31 de marzo. Los vuelos saldrán desde siete ciudades españolas: Barcelona, Madrid, Alicante, Málaga, Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife.

La aerolínea, con más de cuatro años de experiencia en el mercado, busca acercar la naturaleza de Islandia al público español. Con esta oferta, los viajeros tendrán la oportunidad de disfrutar de la combinación de paisajes volcánicos, glaciares y cascadas, junto con el espectáculo de la aurora boreal.

La tarifa básica incluye el vuelo de ida y vuelta y está sujeta a disponibilidad. Los servicios adicionales, como el equipaje facturado o la selección de asiento, tienen un descuento si se contratan a través de los paquetes de tarifas de la aerolínea.

