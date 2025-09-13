Turismo
La aerolínea 'low cost' Play lanza vuelos a Islandia desde 69 euros para la temporada de auroras boreales
Europa Press
La aerolínea islandesa de bajo coste PLAY ha lanzado una nueva promoción que permitirá a los viajeros españoles descubrir Islandia a precios competitivos. La oferta, con billetes desde 69 euros por trayecto, coincide con la temporada de máxima visibilidad de las auroras boreales, un fenómeno natural que atrae a miles de turistas cada año.
La promoción estará vigente para reservas realizadas hasta el 19 de septiembre y será válida para vuelos programados entre el 1 de octubre y el 31 de marzo. Los vuelos saldrán desde siete ciudades españolas: Barcelona, Madrid, Alicante, Málaga, Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife.
La aerolínea, con más de cuatro años de experiencia en el mercado, busca acercar la naturaleza de Islandia al público español. Con esta oferta, los viajeros tendrán la oportunidad de disfrutar de la combinación de paisajes volcánicos, glaciares y cascadas, junto con el espectáculo de la aurora boreal.
La tarifa básica incluye el vuelo de ida y vuelta y está sujeta a disponibilidad. Los servicios adicionales, como el equipaje facturado o la selección de asiento, tienen un descuento si se contratan a través de los paquetes de tarifas de la aerolínea.
- El ascenso de alta velocidad del hijo de la presidenta de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el Banco de España
- Comprobar si mi número de la Grossa de la Diada 2025 tiene premio
- Luis Garvía, director en finanzas: 'El 45% de las viviendas las tiene gente mayor de 65 años que, además, cobra pensiones
- Iglesias justifica en la 'presión social' haber escolarizado a sus hijos en un colegio privado
- Última hora del tiempo en Catalunya, hoy en directo | Alerta de la Aemet y Meteocat por lluvias intensas y tormentas en la zona de Tarragona
- El Ministerio de Defensa prepara una ‘megaoperación’ urbanística en Madrid: construirá un edificio de oficinas de 18 plantas en la Castellana
- Lo tenemos'. Tyler Robinson, un joven de 22 años de Utah, detenido como presunto asesino de Charlie Kirk
- Niño Becerra critica a los sindicatos por centrarse en la reducción de la jornada laboral: 'Lo que deberían hacer las empresas...