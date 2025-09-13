Los códigos de conducta del Ibex: normas para evitar un 'caso Nestlé'

La semana pasada, un escándalo empresarial acaparó los titulares de la prensa internacional. Laurent Freixe, CEO de Nestlé, fue relevado de su cargo de forma súbita. El motivo fue explicado claramente por la compañía: Freixe mantenía, en secreto y desde hacía meses, una relación sentimental con una empleada subordinada.

Además de mantener el ‘affaire’ y ocultarlo en todo momento a la cúpula de la multinacional suiza, Freixe habría usado su posición de poder para ascender a su amante a un puesto cercano al suyo, mientras dirigía las operaciones de Nestlé en Latinoamérica. Además, el directivo promovió el cese de la subordinada a posteriori, lo que le habría permitido obtener una indemnización millonaria. Estos hechos, tal y como trascendió posteriormente, contravenían completamente el código de conducta de la compañía, y en conjunto motivaron el despido fulminante de Freixe.

Esta decisión fue tomada por la cúpula de Nestlé tras una ardua y extensa investigación, en la que participó un abogado independiente -después de una investigación previa en la que se dictaminó que las acusaciones fueron infundadas- además de Pablo Isla, que forma parte del consejo de Nestlé desde 2018. Ante la avalancha de pruebas y la multitud de quejas formales dirigidas por los empleados a través de su canal de denuncias, la decisión fue inminente: Freixe debía ser despedido.

A raíz de este caso, que en menos de una semana ha dado la vuelta al mundo, este periódico ha querido hacerse una pregunta: qué habría sucedido si, en vez de Nestlé, este escándalo hubiera sacudido a una empresa española. Poniendo el foco sobre las 35 cotizadas del Ibex, una de las conclusiones que saltan a la vista es que todas ellas cuentan con un código de conducta al que se deben atener su empleados y colaboradores en el transcurso de su relación laboral. Sin embargo, estos códigos difieren mucho en función de la empresa, y no todos regulan de la misma forma las relaciones entre los empleados.

Definir lo que significa familia

Uno de los ejemplos más destacables, por su exhaustividad, es el de Banco Santander. Casi como si estuvieran preparados para evitar un posible ‘caso Nestlé’, la entidad presidida por Ana Botín dedica un punto entero de su código a las relaciones entre empleados. Lo incluyen, con todo lujo de detalles, en el apartado reservado a los ‘conflictos de interés’. Estos son el conjunto de situaciones que incluyen compartir espacio de trabajo con un familiar. En este sentido, el banco establece su propia consideración de “familiar”, e incluyen las parejas sentimentales en su definición.

Además, el banco pone de manifiesto que si existe una dependencia "jerárquica, de manera directa, de un familiar inmediato o de otro familiar" se trasladará a uno de los dos a otro departamento "en el plazo de un año". "Tomaremos la misma medida si tienes una dependencia jerárquica, de manera indirecta, con un familiar inmediato", apostillan.

Sin embargo, no todos los bancos son tan explícitos a la hora de regular las relaciones entre sus empleados. Bankinter cuenta también con su propio código de ética. Sus 24 páginas recuerdan a las de una ley, estructurada por artículos. En el 2.2 y 2.3, la entidad hace referencia a las relaciones entre empleados, pero de una forma mucho más laxa que la de Santander. “El banco respeta tanto la vida personal y familiar de sus empleados como el derecho a la intimidad”, reza el código.

Sin embargo, sí establecen un poco más adelante que los empleados deben “facilitar información acerca de los posibles conflictos de interés con el Banco que puedan afectarles, por sus relaciones personales, familiares o profesionales. Esta información será tratada de forma confidencial”, culminan.

Lejos de las entidades financieras, las directrices que establece Repsol en cuanto a las relaciones entre sus empleados son también destacables. Según informan fuentes de la compañía a este periódico, la energética vela por “respetar la intimidad y la vida privada de sus empleados, y por tanto no interfiere en las posibles relaciones afectivas que pudieran existir entre ellos”.

Sin embargo, la compañía pone negro sobre blanco que, para evitar conflictos de intereses, sí tienen en cuenta las relaciones de afectividad “cuando existe una línea jerárquica, o cuando uno de ellos pueda tener influencia y capacidad de decisión sobre aspectos profesionales relacionados con el otro”. En estos casos, la compañía establece el deber de informar para “poder tomar las medidas oportunas”, entre las que se incluiría “una posible reasignación de uno de los involucrados, o el traspaso de los procesos de toma de decisión sobre el empleado a una tercera persona independiente”.

El caso de Iberdrola, asimismo, recuerda en cierto modo al de Santander, que con diferencia cuenta con el código de conducta más exhaustivo de los analizados. La compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán establece su propia consideración de “personas vinculadas”, que incluye también las relaciones sentimentales. Sus directrices establecen que, en caso de que un empleado pueda incurrir en conflicto de interés, debe informar por escrito a un superior jerárquico antes de acometer la operación de que se trate. “La unidad de cumplimiento evaluará entonces la situación y adoptará las decisiones oportunas”, sentencian.

Códigos dispares

Como dictan las características particulares de cada compañía, existen grandes diferencias entre los códigos de conducta de las cotizadas. Tomemos como ejemplo a dos de ellas: Inditex y ArcelorMittal. La primera presente un documento de cuarenta páginas, encabezado por una carta de su presidenta, Marta Ortega, haciendo referencia a la ética y los valores de la empresa. Se trata de un código exhaustivo, en el que la compañía invita a sus empleados a “evitar, en la medida de lo posible, situaciones que puedan suponer un conflicto entre intereses personas o familiares y los de la compañía”.

El de ArcelorMittal, por otra parte, es muy diferente. Su código de conducta general consta de seis páginas. Además, tal y como han facilitado fuentes de la compañía, la compañía cuenta con un documento denominado “Política de relaciones con los empleados”. En sus dos páginas no se hace referencia a las relaciones sentimentales entre los trabajadores de la empresa.