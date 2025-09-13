Catalunya firma la declaración de Múnich para la transición a una movilidad sostenible

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El conseller Miquel Sàmper en un imagen de archivo.

Europa Press

Europa Press

Barcelona
Catalunya ha firmado la declaración de Múnich para una transición hacia una movilidad sostenible y descarbonizada, durante la cuarta conferencia política de la Alianza de las Regiones del Automóvil (ARA). Esta alianza agrupa regiones europeas para promover la industria de la automoción e impulsar la movilidad sostenible, informa el Departament de Empresa y Trabajo de la Generalitat en un comunicado este sábado.

Las regiones europeas se comprometen a defender diferentes objetivos; entre ellos, que la Comisión Europea "garantice que la automoción continúe siendo una fortaleza europea clave", con financiación específica, y fijando como prioridad la electrificación, a la vez que garantizar un programa de transición justa.

El conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, ha asegurado que "la política industrial más efectiva es la que se ejecuta desde las regiones, porque son las que tienen el conocimiento de la industria", y ha añadido que reforzar el tejido industrial europeo implica fomentar alianzas entre fabricantes, proveedores y empresas.

Además, ha asegurado que Catalunya impulsa el vehículo eléctrico con el convencimiento de que es la solución de futuro para la sociedad y los territorios "a medio y largo plazo en el segmento de vehículos turismos, comerciales ligeros y motocicletas".

Movilidad sostenible y descarbonizada

Para el Departament, el Plan de Impulso al Vehículo Eléctrico 2025-2030 de la Generalitat representa un compromiso para acelerar la transición hacia una movilidad sostenible y descarbonizada. La penetración del vehículo eléctrico en Catalunya es de un 13,8% de vehículos electrificados en 2024, un porcentaje lejano a la media europea y a los objetivos europeos del 'Fit for 55', que marcan una cuota de mercado del 40% para 2030.

Con este Plan, tras un proceso participativo de departamentos del Govern, instituciones locales, agentes privados y expertos, se quiere fortalecer la posición de Catalunya en sostenibilidad e innovación, aprovechando las capacidades industriales, la red de infraestructuras y el potencial de adaptación del tejido socioeconómico.

