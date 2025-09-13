Salarios
Casi la mitad de los trabajadores españoles no entiende su nómina: "No son conscientes de los impuestos adicionales"
Desglose de impuestos, un lenguaje muy técnico y el factor de la empresa complican la comprensión de un documento clave para la salud financiera personal
Estos son los datos de la nómina que debes revisar para saber si cobras de manera correcta
La nómina, ese documento que recibimos cada mes, es para muchos un jeroglífico. Un reciente estudio de PayFit e Ipsos Digital, realizado en julio de 2025 con una muestra de 650 trabajadores españoles, ha revelado una realidad preocupante: el 41% de los empleados en España no comprende completamente su nómina. Esta falta de entendimiento no es una cuestión menor, ya que, como afirma Pedro Becerro en su libro Mejora tus finanzas personales, muchos trabajadores no son conscientes de los impuestos adicionales que debe pagar su empresa por contratarlos, lo que repercute directamente en su salario neto.
Esta desconexión con la información salarial genera un problema de opacidad que afecta a la capacidad de los empleados para tomar decisiones financieras informadas. La situación se vuelve más compleja al analizar los motivos de esta falta de comprensión, que van más allá del simple desconocimiento.
El laberinto de los impuestos y términos muy técnicos
El estudio confirma que el desglose de los impuestos de la nómina es uno de los principales obstáculos para entender la nómina. Específicamente, el 41% de los encuestados declara tener dificultades para comprender la relación de los impuestos con su sueldo, y un 29% desea saber exactamente cuánto se le retiene por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Pero la complejidad no se limita solo a los impuestos. El lenguaje técnico y los acrónimos presentes en el documento son otro de los grandes inconvenientes, haciendo que muchos trabajadores se sientan perdidos. Esto provoca que la mayoría de las personas solo se fije en una única línea de la nómina: el líquido a percibir o salario neto, la cantidad final que se ingresa en la cuenta bancaria.
El desconocimiento de lo que se retiene y por qué, genera una brecha entre el salario bruto que percibe un empleado y el coste total que asume la empresa para tenerlo en plantilla. En ese espacio intermedio, se encuentran las cotizaciones a la Seguridad Social que, además de las que se deducen del sueldo del propio trabajador, también corre a cargo de la empresa.
La opacidad de las contribuciones empresariales
En la mayoría de los casos, los trabajadores no tienen visibilidad sobre el coste real que suponen para la empresa. Estos gastos adicionales, que no se reflejan en la nómina del empleado, incluyen una serie de cotizaciones a la Seguridad Social que son asumidas por el empleador. Estas contribuciones empresariales son fundamentales para sostener el sistema de bienestar español, financiando la jubilación, el desempleo, la formación profesional o las contingencias comunes y profesionales.
La falta de visibilidad de estas contribuciones genera un problema de transparencia. Por ejemplo, al coste salarial de un empleado se le suman las cotizaciones que la empresa asume, las cuales, según el Banco de España y la Seguridad Social, son:
- Contingencias comunes: 23,60% de la base de cotización.
- Desempleo: 5,50%.
- Formación profesional: 0,60%.
- FOGASA (Fondo de Garantía Salarial): 0,20%.
Entender estos conceptos es crucial para que los trabajadores sean conscientes del valor total que aportan a la economía, más allá del salario que reciben en su cuenta.
Soluciones y el futuro de la nómina
Ante este panorama, las empresas y las instituciones financieras están buscando formas de mejorar la cultura financiera personal de sus empleados. PayFit, por ejemplo, ha lanzado una nómina interactiva que permite a los empleados hacer clic en cada elemento para obtener explicaciones claras y detalladas. Esta herramienta, impulsada con Inteligencia Artificial, busca descifrar los términos técnicos y acrónimos para empoderar al trabajador con información sobre su propio salario.
La nómina es un documento fundamental en la vida de los empleados
La dificultad para entender la nómina es un problema estructural que va más allá de un simple documento. Como señala el cofundador y CEO de PayFit, Firmin Zocchetto, se trata de "un documento fundamental en la vida de los empleados" que, a pesar de ello, sigue siendo incomprensible para la mayoría. Proporcionar esta transparencia no solo beneficia al empleado, sino que también refuerza la relación de confianza entre las empresas y sus trabajadores, un factor clave en la retención del talento y la salud económica de una organización.
