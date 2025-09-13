Inversiones
Carlos Galán, experto en inversión: "Comprar una casa en la playa o en la montaña es uno de los mayores errores que puedes cometer"
Pedro Sanjuán
Tener una casa en la playa o en la montaña donde pasar las vacaciones es algo que muchos anhelan.
En España hay casi 3 millones de hogares que tienen una segunda residencia, según analizó en 2024 el departamento de Inmobiliarias Encuentro, basándose en el Instituto Nacional de Estadística. De estos, casi 1,2 millones pasan 60 días o más en estas segundas residencias.
"Es un error financiero"
Ahora bien, hay voces que sugieren que, financieramente hablando, esta no es la mejor opción. Carlos Galán, experto en inversiones, defiende su postura en la cuenta @libertad_inmobiliaria. "Comprar una casa en la playa o en la montaña es uno de los mayores errores que podrías cometer. Puede que sea uno de tus mayores sueños pero es un error financiero", advierte.
Para muchos españoles, las segundas residencias no son solo un lugar de escape, también una inversión a largo plazo y una parte esencial del patrimonio familiar.
"Inversiones mucho más rentables"
Galán explica que la cantidad que destinas a una segunda residencia es dinero que podrías utilizar para mejores inversiones. "Si compras una vivienda de 150.000 euros y tienes en cuenta todos los gastos que supone esa vivienda verás que cada día que vas te sale por entre 200 y 300 euros. Y lo peor de todo esto no es el mero hecho de gastar ese dinero sino que ese dinero no podrás utilizarlo para hacer inversiones mucho más rentables".
Es por ello que el economista pone su ejemplo: "¿Qué hago yo? No compro la vivienda donde vivo ni el apartamento de la playa sino que hago inversiones rentables en otras viviendas que alquilo. Con el beneficio que obtengo me voy cuando quiera a un hotel o a un apartamento. No tengo que amortizar nada ni estoy obligado a estar siempre en el mismo lugar".
"Recuerda que no es bueno dejarse llevar por el ego a la hora de invertir, deja a un lado los sentimientos e invierte inteligentemente", concluye Galán.
