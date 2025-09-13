Los canales de denuncias, un aliado cada vez más utilizado en España para destapar las malas praxis empresariales

El canal de denuncias, que las empresas de más de 50 empleados deben tener instalado por ley en España, se ha convertido en uno de los principales aliados para que las empresas puedan detectar el fraude y las irregularidades que se producen en el entorno laboral. Un ejemplo de ello ha sido el reciente despido del ya exdirectivo de Nestlé Laurent Freixe. En este caso en concreto fue clave la herramienta Speak Up.

El envío de denuncias por parte de los empleados a través de esta aplicación desató una investigación exhaustiva por parte de la dirección de la compañía. Se determinó que Freixe había ocultado una relación que implicaba un conflicto de interés, algo vetado por numerosos códigos de conducta internos de muchos grupos empresariales.

Un protocolo extendido

El 65% de las empresas españolas ya han implementado un canal de denuncias, mientras que un 23% aún no ha desarrollado esta herramienta y un 11% desconoce su estado actual, según un reciente estudio de Personio. Un informe de Adecco revela que hasta un 42% de los empleados considera que su empresa no cuenta con mecanismo para comunicar problemas. "En la legislación española el canal de denuncias ha sido introducido recientemente, pero está empezando a despuntar y ser muy utilizado.

Las denuncias pueden ser incluso anónimas y el informante está muy protegido para que se puedan destapar las irregularidades sin miedo a represalias", explica Ana Godino, socia del despacho laboral Sagardoy. "Esta es una figura muy popular en el mundo anglosajón que cada vez está ganando más fuerza en las empresas españolas", asegura.

Las compañías están obligadas a dotarse de un sistema informático para que se puedan cursar las denuncias y de una persona que las gestiones e investigue su veracidad. "Debe ser un empleado externo o alguien interno de la empresa. En algunas compañías esta faceta la ha asumido el responsable de Recursos Humanos, pero nosotros recomendamos que se gestione a través de un especialista externo de la compañía, de esta forma se evitan nuevos conflictos de interés", expone Rafael Sánchez, socio de Compliance y Penal del despacho de abogados Fieldfisher.

Las empresas que lo gestionan

Algunos de los softwares más populares para este fin son Navex, utilizada por compañías como Repsol o Endesa, o Whistleblower, que es usado por empresas como Merlin, Aena, Logista, Burger King o McDonald's. Administraciones como el Gabinete de la Presidencia del Gobierno o el Ayuntamiento de Madrid emplean su software para el diseño y la gestión de sus canales internos de denuncia. Todas las empresas del Ibex también cuentan con este tipo de mecanismos y gran parte de ellas proporcionan las instrucciones a través de su página web para que cualquier persona puedan hacer llegar una denuncia.

Ante la obligación legal de mantener un canal de este estilo, se ha multiplicado la oferta de herramientas para cumplir la normativa. "Por unos 1.000 o 1.500 euros puedes mantenerlo activo. Yo lo puse en marcha para el Club Deportivo Leganés y en nuestro caso nos decantamos por el software de 7experts. Ellos se encargan de proporcionar la aplicación y también gestionan los mensajes, que luego me trasladan a mí", explica Ángel Sánchez, responsable del Departamento Legal de la entidad deportiva.

Sánchez expone que en el tiempo que lleva en funcionamiento no han tenido que hacer frente a situaciones graves de fraude. "Mucha gente aún lo usa como un buzón de sugerencias o para hacernos llegar quejas. Y ese no es fin al que está destinado exactamente Tan solo tuvimos que gestionar un pequeño problema de convivencia en una ocasión", afirma. Aunque de momento no se han detectado irregularidades de calado, este responsable legal ve con buenos ojos la instalación de este tipo de herramientas para atajar posibles conflictos.