¿Por qué a los alemanes les encanta España? Una 'tiktoker' española lo explica en dos claves

La imagen que se tiene de España alrededor del mundo puede ir a menudo ligada con ciertos tópicos: la playa, la fiesta, sangría, paella... Y muchos turistas que vienen a nuestro país pueden vivir esta realidad, pese a que esté alejada de la sociedad española.
Esta visión la encontramos, sobre todo, alrededor de Europa, en países como Alemania, de donde vienen muchos turistas durante todo el año.
De ello habla una chica en su cuenta de TikTok, @keepbuildinggg, que cuenta con más de 12.000 seguidores. Ella es una mujer española que vive en Alemania y en uno de sus recientes vídeos explica la imagen que tienen en Alemania de España: "Se piensan que todo el país es Mallorca teniendo dinero".
"Les parece algo maravilloso"
"Acabo de descubrir las dos razones por las cuales los alemanes sienten tanto amor por España", explica la chica. Y es que la percepción que se tiene en el país germano de España se basa en dos tópicos.
El primero tiene que ver con el clima: a pesar de que no siempre sea del todo así y ni mucho menos durante todo el año: "Estamos en septiembre y ahora necesito que llegue el verano y, claro, piensa en un país donde hace más calor y les parece algo maravilloso", dice.
A pesar de esta impresión del clima español, es evidente que no siempre se cumple, sobre todo en invierno: "La realidad de vivir en España es que lo pasas mal en verano porque te mueres de calor y lo pasas mal en invierno, porque te mueres de frío, ya que los edificios no están bien aislados... y la gente enciende poco la calefacción".
La segunda razón por la que España recibe tanto turismo alemán, según la chica, es que en Alemania se creen que España en una representación a gran escala de lo que es Mallorca, pero con más capacidad económica: "Se piensan que todo el país es Mallorca teniendo dinero", concluye.
