MACROECONOMÍA
S&P mejora la calificación crediticia de España por el 'tirón' de la economía y la baja exposición a los aranceles
En su informe publicado este viernes, la agencia proyecta un fuerte crecimiento del empleo y de la demanda interna (consumo e inversión), lo que favorecerá un avance del PIB del 2,6% en el conjunto del año
La agencia de calificación de riesgo S&P ha subido la nota a España a A+ (notable alto) con perspectiva estable, por la mayor solidez de una economía menos vulnerable a cambios repentinos en las condiciones de financiación externa y poco expuesta a la política arancelaria de Estados Unidos.
En su informe publicado este viernes, la agencia proyecta un fuerte crecimiento del empleo y de la demanda interna (consumo e inversión), lo que favorecerá un avance del PIB del 2,6% en el conjunto del año, tres veces más que la media de la eurozona.
