Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

MACROECONOMÍA

S&P mejora la calificación crediticia de España por el 'tirón' de la economía y la baja exposición a los aranceles

En su informe publicado este viernes, la agencia proyecta un fuerte crecimiento del empleo y de la demanda interna (consumo e inversión), lo que favorecerá un avance del PIB del 2,6% en el conjunto del año

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. / Marta Fernández - Europa Press - Archivo

Celia López

Celia López

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La agencia de calificación de riesgo S&P ha subido la nota a España a A+ (notable alto) con perspectiva estable, por la mayor solidez de una economía menos vulnerable a cambios repentinos en las condiciones de financiación externa y poco expuesta a la política arancelaria de Estados Unidos.

En su informe publicado este viernes, la agencia proyecta un fuerte crecimiento del empleo y de la demanda interna (consumo e inversión), lo que favorecerá un avance del PIB del 2,6% en el conjunto del año, tres veces más que la media de la eurozona.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El ascenso de alta velocidad del hijo de la presidenta de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el Banco de España
  2. El 'premio' para Rusia por el desvío de drones sobre Polonia: pone a prueba la respuesta de la OTAN y roba información militar
  3. ¿Qué centros comerciales están abiertos hoy 11 de septiembre en Barcelona y Catalunya?
  4. Comprobar si mi número de la Grossa de la Diada 2025 tiene premio
  5. Pablo Iglesias e Irene Montero escolarizan a sus hijos en un colegio privado de Las Rozas
  6. Una sentencia condena un intento de extorsión municipal a inmigrantes en el primer gobierno de Albiol en Badalona
  7. La Diada de Catalunya 2025, en directo: última hora de los actos del 11 de septiembre
  8. La Seguridad Social ‘regala’ meses de cotización a los pensionistas: el cambio que llega en 2026 y que beneficia a millones de personas

S&P mejora la calificación crediticia de España por el 'tirón' de la economía y la baja exposición a los aranceles

S&P mejora la calificación crediticia de España por el 'tirón' de la economía y la baja exposición a los aranceles

El furor por los 'fantasy' de fútbol ya conquista a más de ocho millones de españoles

El furor por los 'fantasy' de fútbol ya conquista a más de ocho millones de españoles

Última hora del tiempo | Catalunya activa la alerta por lluvias intensas en el litoral y prelitoral

Última hora del tiempo | Catalunya activa la alerta por lluvias intensas en el litoral y prelitoral

Concierto de Post Malone en el Estadi Olímpic

Concierto de Post Malone en el Estadi Olímpic

Protecció Civil mantiene activada la alerta INUNCAT en Catalunya por la previsión de fuertes lluvias

Protecció Civil mantiene activada la alerta INUNCAT en Catalunya por la previsión de fuertes lluvias

España se suma a la iniciativa de la OTAN en el este de Europa tras la incursión de drones rusos en Polonia

España se suma a la iniciativa de la OTAN en el este de Europa tras la incursión de drones rusos en Polonia

Directo GUERRA DE UCRANIA | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

Directo GUERRA DE UCRANIA | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

Mediaset resucita ‘Casados a primera vista’, el imprevisible dating emitido por Antena 3, que casa por sorpresa a dos desconocidos

Mediaset resucita ‘Casados a primera vista’, el imprevisible dating emitido por Antena 3, que casa por sorpresa a dos desconocidos