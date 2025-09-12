La mayor equivocación al heredar una vivienda en España, según los expertos: el proindiviso familiar

Un acto de buena fe y generosidad puede convertirse en la causa de la mayor disputa familiar. Dejar una casa en herencia a todos los hijos es el error más común que cometen los padres, según el Consejo General del Notariado y expertos en derecho sucesorio y fiscalidad. Esta decisión, a menudo bien intencionada, crea una situación de copropiedad conocida como proindiviso que puede generar conflictos interminables y complejidades fiscales y legales.

Cuando una vivienda es heredada por varios hermanos, todos se convierten en copropietarios de una cuota abstracta del bien, no de una parte física específica. Esto implica que cualquier decisión importante sobre la casa —como venderla, alquilarla o realizar reformas— debe tomarse por unanimidad, un consenso que, en la mayoría de los casos, es difícil de lograr. Esta situación es una de las principales causas de ruptura en las relaciones familiares.

Los conflictos más frecuentes y sus consecuencias

El problema no solo radica en la venta. La falta de acuerdo se extiende a aspectos cotidianos y financieros. Es habitual que uno de los herederos quiera vivir en la casa, mientras que otros prefieran venderla para obtener liquidez. También surgen disputas sobre quién debe asumir los gastos de mantenimiento como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), las derramas de la comunidad de vecinos, o las reparaciones, lo que a menudo termina con uno de los herederos asumiendo la carga económica de los demás.

El Código Civil en su artículo 400 establece que "ningún copropietario estará obligado a permanecer en la comunidad", lo que significa que un heredero puede exigir en cualquier momento la división de la cosa común. Esta vía, si no se resuelve por acuerdo, puede acabar en un proceso judicial largo y costoso que termina con la subasta pública del inmueble, un escenario que rara vez beneficia a todas las partes. Expertos legales señalan que este camino judicial es el último recurso, ya que conlleva un desgaste emocional y económico significativo para los herederos.

Un laberinto de impuestos

Además de los problemas de convivencia y gestión, la herencia de una vivienda en copropiedad conlleva una carga fiscal importante. Los herederos deben hacer frente al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) y al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como "plusvalía municipal".

Estos impuestos, que varían según la comunidad autónoma, deben pagarse en un plazo de seis meses desde el fallecimiento. La situación se complica si los herederos no tienen liquidez para asumir estos pagos y se ven obligados a buscar financiación o, en el peor de los casos, a renunciar a la herencia.

¿Cómo evitar el problema?

La planificación sucesoria es clave para evitar futuros conflictos. Abogados y notarios coinciden en que la mejor opción es dejar un testamento claro y bien estructurado. Aquí hay algunas soluciones recomendadas por los expertos:

Dejar la vivienda a un solo hijo y compensar a los demás con otros bienes de valor similar o con una cantidad de dinero. Esta es una de las opciones más limpias y directas.

con otros bienes de valor similar o con una cantidad de dinero. Esta es una de las opciones más limpias y directas. Establecer la venta de la vivienda en el testamento . El testador puede especificar que el inmueble se debe vender y el dinero repartirse entre los herederos, eliminando la posibilidad de conflicto por la copropiedad.

. El testador puede especificar que el inmueble se debe vender y el dinero repartirse entre los herederos, eliminando la posibilidad de conflicto por la copropiedad. Constituir un usufructo para uno de los herederos (por ejemplo, el cónyuge o un hijo que se ocupe del cuidado de los padres), de modo que pueda usar la vivienda de por vida, mientras que los demás obtienen la nuda propiedad.

En conclusión, el mejor legado que un padre puede dejar a sus hijos es la paz familiar. Asesorarse con expertos en derecho sucesorio antes de redactar un testamento es una inversión fundamental para garantizar que el patrimonio familiar no se convierta en una fuente de disputas y resentimiento.