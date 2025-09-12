Jose Manuel Campa, jefe de la Autoridad Bancaria Europea, dimite tres años antes de que finalice su segundo mandato

El presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), José Manuel Campa, ha dimitido este viernes y abandonará el cargo el próximo 31 de enero. La renuncia, que se produce más de tres años antes de la finalización de su segundo mandato, no ha ido acompañada de ninguna justificación, según informó inicialmente Bloomberg citando a un portavoz de la institución. “Por supuesto, la EBA está tomando todas las medidas adecuadas para garantizar una transición fluida hasta que se nombre a un nuevo presidente”, ha indicado la organización, según la agencia.

Trayectoria profesional y académica

José Manuel Campa (Oviedo, 60 años) es economista y profesor ordinario en los departamentos de Dirección Financiera y Economía. Es doctor y máster en Economía por la Universidad de Harvard y licenciado en Economía y Derecho por la Universidad de Oviedo.

Entre 2009 y 2011, Campa fue Secretario de Estado de Economía en el Ministerio de Economía y Hacienda de España bajo el gobierno de Zapatero. Y desde 2015 hasta su nombramiento como presidente de la EBA (2019), desempeñó el cargo de Director Global de Asuntos Regulatorios del Grupo Santander.

Especialista en finanzas internacionales y macroeconomía, ha impartido clases en instituciones como Goldman Sachs, Citibank, ABN Amro, BBVA y Santander, así como en la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York, la Universidad de Harvard y la Universidad de Columbia. También trabajado como consultor para organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Pagos Internacionales de Basilea y la Comisión Europea.

Desde 2019, Campa fue elegido presidenre de la EBA, el organismo regulador europeo, en sustitución de Andrea Enria, y en febrero del año pasado el Consejo Europeo amplió su cargo hasta mayo de 2029. Sin embargo, tras la decisión anunciada hoy, se mantendrá efectivo en el cargo hasta enero de 2026.

Últimas apariciones públicas y pronunciamientos

En sus últimas apariciones públicas, tan solo hace dos días, Campa destacó por su papel de profesor e inspirador en la apertura del curso de la Facultad de Derecho de Oviedo, donde aconsejó a los alumnos a ser críticos, curiosos y comprometidos, y reflexionó sobre la importancia de la experiencia universitaria en la construcción de la vida profesional.

También se pronunció sobre la OPA sobre el Sabadell, calificándola como una operación doméstica y subrayando la necesidad de una mayor integración bancaria europea. Sin embargo, en estas intervenciones no hizo referencia a su dimisión ni ofreció pistas sobre su decisión de abandonar la EBA antes de concluir su mandato.