Carrefour aterriza en El Prat con su primer supermercado de aeropuerto en España

La cadena de distribución Carrefour inaugura en las instalaciones de Barcelona-El Prat su primer establecimiento en España situado dentro de una terminal de aeropuerto, según ha informado la compañía. Se trata de una tienda de la categoría Carrefour City, "pensada para viajeros, acompañantes y profesionales, con surtido 'on-the-go'", es decir con productos frescos listos para consumir y otros artículos de conveniencia. El establecimiento se encuentra en la T-2 y está diseñado, según afirma la empresa, "para atender tránsitos de alta densidad". La elección de El Prat, asegura la empresa, obedece a que "es un punto estratégico, por el volumen de viajeros y por la importancia y relevancia que tiene este aeropuerto".

Así, la tienda contará con un surtido de más de 1.000 artículos, pensados para abastecer a un público con un perfil tan concreto como el del viajero. Así, se podrán adquirir en ellas desde bebidas frías, snacks y frutos secos hasta leche, café, fruta, huevos y básicos de despensa. La propuesta, que también contará con producto local y de proximidad, también dispondrá de accesorios de viaje y un espacio de higiene y cuidado personal para necesidades de última hora.

1.600 tiendas a finales de año

Esta nueva apertura enmarca en el plan de expansión 2025 de Carrefour España, que prevé superar las 100 nuevas tiendas y alcanzar la cifra de 1.600 establecimientos a finales de año. Con ello, la firma de matriz francesa prevé crear cerca de 700 nuevos empleos a tiempo completo. En la actualidad, Carrefour cuenta con una cuota de mercado de casi el 10%, fruto, según indica la compañía en un comunicado, que las inversiones de más de 150 millones de euros que ha venido realizando desde 2019 en España, lo que le colocó con un total de 691 nuevos centros inaugurado al cierre de 2024. En ese periodo se han creado 3.500 puestos de trabajo, entre tiendas propias y franquiciadas.

"La apuesta pasa por una estrategia multiformato y omnicanal que cubre las necesidades de todos nuestros clientes, adaptándonos a los diferentes entornos desde los centros urbanos, zonas rurales o emplazamientos diferenciales", afirma Jesús Bermejo, director de Tiendas de Proximidad y Franquicidas. Y es que uno de los hechos distintivos de la firma es la diversificación de formatos (Carrefour Market, Carrefour Express y Supeco), en lo que la compañía describe como "ubicaciones diferenciales y representativas, que adapta el modelo comercial a pueblos y ciudades, a gasolineras, estaciones de tren, áreas de servicio o incluso cámpings". Entre las aperturas recientemente realizadas, destaca la puesta en marcha en ubicaciones emblemáticas como el metro de Madrid o los intercambiadores de Plaza Elíptica y Plaza Castilla, también en la capital española.