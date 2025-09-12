Barcelona-El Prat firma el mejor verano de su historia con más de 16,5 millones de pasajeros entre junio y agosto

El verano de 2025 ha regalado nuevos récords de pasajeros al Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. Entre junio y agosto, el aeropuerto movió 16,5 millones de pasajeros, consolidando el mejor trimestre veraniego de su historia. Solo en agosto, 5,67 millones de viajeros pasaron por sus instalaciones, un 4,8% más que en el mismo mes de 2024, marcando un récord absoluto.

El acumulado del año hasta agosto ya alcanza los 38,4 millones de pasajeros, un 4,1% más que en el mismo periodo del año anterior, mientras que el primer semestre cerró con 27,18 millones, también récord histórico, impulsado por un tráfico internacional en fuerte expansión.

El crecimiento diario también ha sido notable, con fechas señaladas como el 14 de agosto, donde se registró el récord histórico de pasajeros en un solo día con 195.166 viajeros, mientras que el 29 de agosto se marcó un máximo de llegadas con 100.157 pasajeros.

Internacionalización al alza

El tirón se explica principalmente por el aumento de los vuelos internacionales. En agosto, los 4,37 millones de viajeros internacionales superaron en un 7% los registros de 2024, mientras que los nacionales descendieron un 2,3%. Y en lo que va de año, los pasajeros internacionales suman 28,85 millones, frente a 9,48 millones de vuelos domésticos. Nuevas rutas intercontinentales, como Barcelona-Boston con Delta Airlines o Halifax con WestJet, y los cinco trayectos europeos recién inaugurados por Vueling, explican parte de este impulso.

Operaciones y carga también en máximos

La actividad en pista y en carga acompañó el récord de pasajeros. En agosto, se registraron 33.296 movimientos de aeronaves, un 3,7% más que en 2024, y en el trimestre junio-agosto se alcanzaron unos 66.956 movimientos. La carga aérea también creció: 16.209 toneladas en agosto y un total de 35.116 toneladas entre julio y agosto, superando los récords anteriores.

En junio, por su parte, se gestionaron 5.296.405 pasajeros, de los cuales 3,99 millones correspondieron a vuelos internacionales y 1,29 millones a nacionales. Ese mes también se transportaron 16.107 toneladas de mercancías, consolidando el mejor primer semestre de la historia para la carga aérea en Barcelona.

Girona y Reus acompañan el auge

Los aeropuertos secundarios de Catalunya también registran crecimiento. Girona-Costa Brava acogió 307.774 pasajeros en junio y acumula 1,57 millones en el año, mientras que Reus superó los 232.000 viajeros en agosto y casi un millón en lo que va de 2025. Sabadell, con un enfoque en aviación ligera, mantiene menos pasajeros (440 en agosto) pero aumenta sus operaciones un 9,8%.

Balance de Aena

En su conjunto, el Grupo Aena, que agrupa 46 aeropuertos españoles, 2 helipuertos, el aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil, cerró agosto con 39 millones de pasajeros, un 4% más que en 2024, 312.165 operaciones y 123.718 toneladas de mercancía, reforzando la recuperación completa del sector aéreo tras la pandemia.