Antonio Lorenzo, bróker hipotecario, explica cómo comprar una casa sin ahorros: el truco poco conocido de la "doble garantía"

La casa, ese sueño que, para muchos, se ha convertido en una auténtica utopía. Con unos precios que no dejan de subir y la exigencia de los bancos de tener ahorrado el 20% del valor de la vivienda, sumado a los gastos de gestión, conseguir una hipoteca se ha vuelto una misión casi imposible.

Sin embargo, en un escenario de tanta incertidumbre, Antonio Lorenzo, un reconocido 'bróker hipotecario', aunque no le guste del todo esa designación, desvela en un pódcast de YouTube que el sueño de comprar sin entrada es posible, aunque con una estrategia poco conocida que va más allá de un simple aval.

La doble garantía: la fórmula para la hipoteca sin entrada

En un episodio del pódcast Inspira Brand, Antonio Lorenzo explica que la fórmula para conseguir financiar el 100% de la vivienda y, en algunos casos, hasta los gastos de la operación, es recurrir a lo que él denomina "doble garantía". Esta figura se diferencia del aval personal, ya que en lugar de comprometer el salario, se utiliza una segunda propiedad. "Eso es que tú o algún familiar tuyo tiene una vivienda libre de cargas", precisa Lorenzo, refiriéndose a un inmueble que no tenga ya una hipoteca activa. La clave es que el banco se asegura con ambas propiedades: sobre la principal se carga la hipoteca, y sobre la segunda se hipoteca el ahorro que el comprador no tiene.

Este tipo de operaciones se dan con frecuencia de padres a hijos y el banco, aunque asume un riesgo, se cubre al no financiar el 100% del valor de tasación de la segunda vivienda. "Yo no te voy a dar más del 80% de tasación de la primera vivienda y más del 60% de tasación de la segunda", aclara el bróker en la entrevista, garantizando así un margen de maniobra suficiente para cubrir la deuda en caso de impago.

Errores que el banco no perdona

Además de las dificultades económicas, Lorenzo subraya en su conversación la estricta política de los bancos, pese al aumento en el número de hipotecas concedidas. Una de las mayores causas de denegación de una hipoteca son las "transferencias injustificadas" o movimientos bancarios sospechosos. "Si tú tienes un impago, automáticamente tu operación está denegada", sentencia. Esto incluye incluso deudas pequeñas con tarjetas de crédito de establecimientos de muebles. Del mismo modo, el experto afirma que los bancos también deniegan operaciones cuando detectan movimientos recurrentes de dinero en juegos de azar o cuando los clientes se quedan en descubierto con frecuencia.

Lorenzo también destaca la importancia de la documentación, ya que los clientes "hablan de memoria" y no son conscientes de errores que pueden ser fatales. Un ejemplo recurrente es el del código de contrato laboral. Un empleado puede pensar que es indefinido, pero el código de su vida laboral puede mostrar que es temporal, lo que cambia por completo las condiciones y la viabilidad de la operación.

Un mercado en transformación

La visión de Lorenzo, recogida también en un reportaje y entrevista de la revista Lecturas, no es optimista: "Los precios cada vez van a ser más caros y más fuera del mercado. La vivienda será un bien de lujo prácticamente". El experto apunta a que el mercado español se está "europeizando en el mal sentido", ya que los precios de las casas son cada vez más altos, haciendo que la propiedad sea un lujo.

Estamos casi haciendo un tercio de las viviendas que se demandan anualmente Antonio Lorenzo

Con una producción de viviendas muy por debajo de la demanda, la situación es crítica. "Estamos casi haciendo un tercio de las viviendas que se demandan anualmente", apunta Lorenzo. Para el bróker, el problema se agrava cuando las personas que estaban de alquiler tienen que abandonarlo por la venta de la propiedad y se enfrentan a una cruda realidad de precios inasumibles en el mercado de alquiler.

Ante este panorama, la figura del bróker hipotecario se presenta como un aliado fundamental para asesorar y trazar un plan a largo plazo, buscando las mejores oportunidades para que, a pesar de las dificultades, el sueño de la casa propia no se esfume.