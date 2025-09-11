Paramount Skydance prepara una oferta para adquirir el estudio Warner Bros

El histórico conglomerado de medios de comunicación de Hollywood, Paramount Skydance, que fue adquirido el pasado mes de agosto por el cineasta David Ellison, se está preparando para lanzar una oferta para adquirir a su máximo rival histórico, el estudio Warner Bros, en su totalidad, incluyendo los servicios de cable y el estudio cinematográfico. Así se desprende de la información que adelanta 'The Wall Street Journal'.

Actualmente, la capitalización bursátil de Warner Bros, de 33.000 millones de dólares, es más del doble que la de Paramount, de 18.000 millones. Por tanto, la operación sería un tremendo golpe sobre la mesa por parte de la compañía propiedad de David Ellison, que se haría con el control de su mayor rival histórico en el ecosistema mediático estadounidense.

Sin embargo, el WSJ calma las aguas al adelantar que se trata únicamente de un plan, puesto que aún no se ha enviado ninguna oferta. Por su parte, el medio estadounidense Bloomberg coincide con la información del WSJ al indicar que aún no se ha presentado ninguna propuesta, pero apuntan que Paramount "ha contratado a un consejero financiero".

Tal y como avanza el diario estadounidense, que cita a una persona cercana a la posible operación, la oferta sería "mayoritariamente en efectivo", y estaría respaldada por la familia Ellison, de la mano de David Ellison, propietario de Paramount. Curiosamente, esta semana se ha conocido que su padre, el histórico tecnólogo y cofundador de Oracle Larry Ellison, ha adelantado a Elon Musk para convertirse en la persona más rica del mundo, acumulando una fortuna valorada en 383.000 millones de dólares (288.027 millones de euros).

Este hito se produjo a raíz de la presentación de los resultados de Oracle, que propició el hecho de que la compañía se revalorizase en bolsa más de un 40%. A pesar de que los beneficios de la compañía han dado síntomas de estancamiento, el impulso de la Inteligencia Artificial (IA) han supuesto un pretexto suficiente para alentar a los inversores.

A raíz de la revalorización de sus acciones, Oracle alcanzó una capitalización bursátil de 969.000 millones de dólares (827.216 millones de euros). Ellison posee el 41% por cierto de la compañía, por lo que su fortuna personas se ha incrementado hasta los 397.000 millones de dólares (338.911 millones de euros).

Al trascender la noticia de la posible compra, las acciones de Warner Bros se han disparado un 26,79% en bolsa, alcanzando los 15,94 dólares por título. Por su parte, las de Paramount han registrado un alza del 9,30%, hasta los 16,49 dólares.

A finales del año pasado, Warner Bros, que opera canales de televisión como CNN y HBO, así como el negocio de streaming HBO Max, adelantó que planeaba una reestructuración de la compañía en dos divisiones, una centrada en el negocio de la televisión por cable y una segunda focalizada en el streaming y los estudios. Por otra parte, Paramount posee estudios de cine y televisión y también propiedades como CBS, MTV y el servicio de streaming Paramount+.