MPS, Mediobanca y las juegos de tronos del capitalismo italiano

El banco Monte Paschi di Siena (MPS) sigue escribiendo la historia del capitalismo italiano. Durante años, la entidad, la más antigua en funcionamiento del mundo, rescatada de la quiebra en 2015‑2017 con dinero público, acabó en los titulares por una vergonzosa crisis que hundió sus finanzas. Ahora, la situación es opuesta. Esta misma semana, ha sido el MPS el que ha mostrado las garras al anunciar su toma de control de Mediobanca, una importante banca de inversión y gestión de patrimonios.

La operación, de momento, exitosa (a juzgar por la moderadamente positiva reacción de este miércoles de la Bolsa de Milán), ha tenido un impacto más profundo que lo habitual en Italia también por su alto voltaje político. La razón es que MPS, del cual el Estado italiano (con el 11%) es aún accionista mayoritario, se hizo con el 62% del capital de su rival, en una operación apoyada por el Gobierno de Giorgia Meloni y que se cerró con una oferta en acciones por encima de los 16.000 millones.

MPS ha conseguido así una escalada que numerosos analistas consideraban muy difícil, después de que la entidad sorprendiera en enero con el lanzamiento de una OPA sobre Mediobanca; además, en una fase en la que su capitalización bursátil era mucho inferior a la de su objetivo. Además, MPS lo ha logrado a través de una oferta considerada hostil por el consejo de administración de Mediobanca, realizada en el último día de una opa sobre la entidad y ya aprobada por el BCE.

El medio, no el fin

Como resultado, de momento, dos grandes gigantes de la economía italiana han salido victoriosos: el grupo Caltagirone, liderado por el empresario romano Francesco Caltagirone, y Delfin, un holding que agrupa a los herederos de Leonardo Del Vecchio, fundador del imperio óptico Luxottica. El motivo: ambos, ya accionistas de Mediobanca, están muy interesados en Generali, una multinacional de seguros y servicios financieros (del cual Mediobanca es el principal accionista).

Mediobanca había intentado resistirse. En la primavera pasada, la entidad intentó incluso contraatacar lanzando una opa sobre Banca Generali por 6.300 millones de euros, operación que fracasó precisamente por la oposición de los Del Vecchio y de Caltagirone (quienes, en cambio, han aceptado la propuesta de MPS). La toma de control de Mediobanca por parte de MPS "no tiene lógica industrial", llegó incluso a decir el consejo de administración de Mediobanca (que ahora se prevé que dimita).

¿Política o economía?

El desenlace ha dejado particularmente eufórico al líder de la Liga y viceprimer ministro Matteo Salvini, que ha tachado la operación de "histórica". En cambio, representantes de la oposición la han criticado. "El único intervencionismo económico de este gobierno que hemos visto es en el risiko (por Risk, el juego de mesa estratégico de conquista mundial) bancario", ha afirmado la líder del Partido Democrático, Elly Schlein. "¿Cuál sería la ventaja para el Estado, los trabajadores, las familias y las empresas? Nada", ha clamado Mario Turco, senador del Movimiento 5 Estrellas.

En este clima, a falta de detalles técnicos, la partida se da prácticamente finalizada por parte de los analistas locales. Como escribió la publicación especializada en economía Milano Finanza: "Recaudado el 62,3 % de los apoyos, MPS se prepara para reabrir la opa sobre Mediobanca del 16 al 22 de septiembre. Pero en Rocca Salimbeni (sede histórica del Monte di Paschi) ya se mira más allá de esa fecha límite y ya se está pensando en la futura configuración de la banca de inversión bajo la bandera sienesa, que dependerá también del resultado final de la oferta".

Es decir, que la incógnita es ahora saber qué hará el MPS con Mediobanca, si lo integrará o dejará que permanezca una entidad autónoma. De eso depende también otro gran interrogante: si el Gobierno italiano ha obtenido un objetivo tal vez más político que económico, con la creación de otro gran grupo bancario que compita con los también italianos bancos Intesa Sanpaolo y UniCredit.