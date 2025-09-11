Mercadona vs Carrefour: la compra viral en TikTok que revela dónde se gasta casi 100 euros más

El precio de los alimentos sigue siendo una de las principales preocupaciones de los hogares españoles. Según datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la cesta de la compra se ha encarecido un 33% en los últimos cuatro años, un incremento que afecta de lleno al presupuesto familiar. Aunque en agosto se registró una leve bajada del 0,21%, el ahorro depende cada vez más de la elección del supermercado.

La OCU estima que los consumidores pueden ahorrar hasta 1.272 euros anuales en función del establecimiento elegido, situando a cadenas como Alcampo o Family Cash entre las más baratas del país. No obstante, Mercadona y Carrefour siguen siendo las enseñas con mayor presencia y las preferidas por millones de familias.

¿Es Mercadona más barato que Carrefour? Este TikTok lo desvela / FERRAN NADEU / EPC

El vídeo viral que enfrenta a Mercadona y Carrefour

En este contexto, el testimonio de una usuaria de TikTok ha reavivado el debate. Mar, residente en Barcelona, decidió compartir con sus seguidores una comparativa de precios entre Mercadona y Carrefour. Animada por los comentarios que recomendaban aprovechar los descuentos y promociones de la cadena francesa, la joven grabó un vídeo que se ha vuelto viral.

La familia realizó la misma compra en ambos supermercados, con productos idénticos: embutidos como fuet, chorizo y chóped, galletas, zumos, pasta, frutos secos, huevos, patatas, productos de limpieza como Fairy y comida para perros.

El resultado sorprendió:

Mercadona (julio): 271,43 euros

271,43 euros Carrefour (agosto): 304,81 euros + 60,32 euros en carnicería = 364,32 euros

La diferencia fue de 93 euros más en Carrefour, sin contar los aproximadamente 40 euros semanales que la familia gasta en fruta y verdura en el mercadillo dominical.

La conclusión de la tiktoker

“Puede que hayamos mejorado en calidad de alimento, pero sin duda es la compra más cara que hemos hecho hasta el momento”, reconocía Mar en su vídeo, donde su pareja sentenciaba: “No vuelvo a Carrefour”.

La experiencia, que ha despertado miles de comentarios en redes, refleja un problema cada vez más común: la dificultad de encontrar un supermercado realmente económico cuando los precios siguen en escalada.

La tendencia: comparar para ahorrar

El caso de Mar no es aislado. Cada vez más consumidores comparan precios entre cadenas para intentar reducir el gasto en alimentación, una práctica que la OCU también recomienda. Con los alimentos en máximos históricos, elegir el supermercado adecuado puede marcar la diferencia en el bolsillo de las familias.