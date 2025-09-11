El lujo también se cuece en la cocina: Gunni&Trentino adquiere el estudio barcelonés Deulonder

Cuando en 1980 las emprendedoras Lluïsa Deulonder y Chone de la Sotilla pusieron en marcha Deulonder Arquitectura Domèstica, las cocinas eran lugares aún reservados (casi en exclusiva) a las mujeres, las entonces encargadas de llevar las riendas de la casa. En estos 45 años las cosas han cambiado mucho y la cocina se ha convertido hoy en un espacio comunitario, por el que pasa toda la familia y en el que, además de cocinar, se conversa y se comparte. Es un punto de socialización dentro del hogar, tanto o más importante, según algunos arquitectos, como hasta hace poco lo eran el salón o la sala de estar. Esta evolución va en la línea de lo que las dos decoradoras y gerentes del estudio barcelonés habían concebido desde un principio, que "la cocina es el verdadero corazón de cada hogar".

Tras estos años de andadura y con la experiencia que da haber creado cientos de "espacios vivos y dinámicos, capaces de adaptarse a los cambios del día a día, desde un diseño formal, sereno, elegante, sobrio, cálido y alejado de lo estridente", la compañía, que tiene su sede social en la calle de Muntaner y el año pasado facturó unos 3 millones de euros, se ha integrado este septiembre en la empresa especializada en interiorismo de lujo, Gunni&Trentino. Se trata, explican las dos firmas "de una decisión estratégica que consolida el liderazgo de Gunni&Trentino como el mayor grupo en el sector del interiorismo de lujo en España", según explica su director general, José Manuel Moreno.

Una de las cocinas diseñadas por Deulonder Arquitectura Domèstica. / Deulonder Arquitectura Domèstica

La operación se enmarca en la estrategia trazada hace tres años cuando el fondo de inversión Suma Capital se hizo con el 40% de Gunni&Trentinom con el propósito de impulsar la empresa en un mercado, el del lujo, donde existen muy buenas perspectivas de futuro. El plan de negocio acordado entonces preveía situar a la empresa por encima de los 100 millones de facturación para 2026. El año pasado, alcanzó ya los 71 millones, "combinando crecimiento orgánico con posibles adquisiciones de operadores establecidos", como el caso de Deulonder o el de la mallorquina Terraza Balear, que se incorporó al grupo en 2023.

Con esta operación, además, Gunni&Trentino refuerza su posición en el segmento de cocinas de alta gama y a medida. "La incorporación de Deulonder es un paso más que nos ayuda a potenciar la personalización minuciosa de cada espacio, ya que ambos compartimos la pasión por el diseño, la artesanía y la fabricación propia con materiales de alta calidad", añade Moreno.

Para Deulonder y De la Sotilla, la venta cumple una condición clave: la de preservar la filosofía y el legado que han construido durante más de cuatro décadas. La operación con Gunni&Trentino dará "continuidad a su visión creativa, ahora con el respaldo y la proyección de una gran compañía", afirman ambas directivas en un comunicado. "Van a ser nuestros mejores aliados a la hora de garantizar que nuestros proyectos sigan llevándose a cabo como siempre hemos creído que deben hacerse, acompañando al cliente en la búsqueda de un espacio propio y adaptado a sus necesidades, brindando el servicio personalizado excelente que siempre nos ha caracterizado", agregan.

El mismo equipo

La intención es que el equipo completo de Deulonder se integre en Gunni&Trentino, "en un proyecto continuista que garantiza la preservación del estilo y el enfoque multidisciplinar que ha caracterizado a la firma catalana", defiende Moreno. Este paso tiene como objetivo fortalecer la presencia en Catalunya de la firma madrileña, fundada hace ya 55 años y con una plantilla de más de 300 profesionales. Interesa "muy especialmente", según subraya la empresa, la ciudad de Barcelona, donde en 2023 abrió su 'flagship store', situado cerca de las avenidas Diagonal y de Sarrià, "que reúne todas las categorías de producto. Gunni&Trentino trabaja con más de 700 marcas del sector del interiorismo de lujo.

Un diseño de Gunni&Trentino, la compañía que ha adquirido a la barcelonesa Deulonder. / Gunni&Trentino

Para Deulonder esta anexión abre la puerta a la expansión de la marca, tanto por la presencia que tendrá en los 'showrooms' que Gunni&Trentino tiene por toda España (en Madrid, en Marbella, en Mallorca y en Bilbao) como por el salto internacional que le permite dar, al contar la nueva empresa matriz con dos oficinas internacionales, en Doha (Catar) y Bogotá (Colombia).

Con ello, consolida además su liderazgo en el sector del interiorismo de lujo "a través de una oferta integral, el fortalecimiento de su marca propia con fabricación a medida y una expansión internacional en pleno desarrollo", destaca la compañía. Con todo ello, Gunni&Trentino refuerza su catálogo de productos, que van desde las cocinas, los vestidores o los baños hasta el mobiliario, las superficies, la carpintería, el arte y el estilismo.