La falta de oferta y los altos precios del alquiler convierten el mercado español en una "emergencia"

El mercado del alquiler en España ha alcanzado un punto de "emergencia", una situación marcada por una escasez de oferta sin precedentes y un incremento constante en los precios que está poniendo a prueba la capacidad económica de los hogares. Esta es la principal conclusión del informe "Panorama del mercado inmobiliario español", elaborado por la plataforma tecnológica PropHero, que analiza la evolución del sector durante la primera mitad de 2025.

La situación es tan crítica que más de 300 municipios a lo largo del país han sido declarados zonas tensionadas, lo que ha llevado a la aplicación de medidas regulatorias para intentar contener las rentas.

El precio medio del alquiler a nivel nacional se sitúa en 14,30 euros por metro cuadrado al mes, pero la diferencia entre zonas es abismal. En las grandes urbes como Madrid y Barcelona, con más de 500.000 habitantes, la media se dispara hasta los 17 euros por metro cuadrado. Este desajuste está provocando un éxodo silencioso de inquilinos e inversores, que buscan oportunidades más rentables y menos reguladas fuera de los grandes centros urbanos.

Las ciudades de tamaño medio, nuevo foco para la inversión

Frente a la saturación y los altos precios de las metrópolis, los inversores están dirigiendo su mirada hacia municipios de tamaño medio, aquellos con poblaciones entre 75.000 y 500.000 habitantes.

Ciudades como Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza emergen como polos de inversión con un atractivo creciente. En estas zonas, el precio medio del alquiler desciende notablemente, situándose en torno a los 11,50 euros por metro cuadrado al mes. Esta diferencia de precios, junto a una demanda del alquiler alta y sostenida, ofrece a los inversores una mayor rentabilidad y la posibilidad de generar rentas estables a largo plazo.

Este fenómeno se ve respaldado por la evolución de la liquidez del alquiler, es decir, el tiempo que una vivienda tarda en alquilarse. Según el informe, en las grandes ciudades este tiempo ha experimentado una desaceleración, mientras que en las ciudades de tamaño medio y zonas periféricas se mantiene más estable y con una liquidez mayor.

Evolución del tiempo de alquiler medio por grupos de población / PropHero

El gráfico del informe de PropHero (Evolución del tiempo de alquiler medio por grupos de población) ilustra esta tendencia, mostrando cómo el tiempo de alquiler en las grandes ciudades ha ido aumentando en el último periodo.

El teletrabajo impulsa la demanda en la periferia

Otro factor determinante en el panorama actual es la consolidación del teletrabajo en el mercado laboral. Este cambio ha impulsado el interés por las zonas periféricas de los grandes núcleos urbanos, especialmente aquellas con precios más asequibles y buena infraestructura de transporte. Localidades con menos de 7.500 habitantes están experimentando una dinámica creciente en transacciones y valoración, lo que genera nuevas y atractivas oportunidades de inversión en lugares antes desestimados.

La rentabilidad bruta nacional se sitúa en el 6,32%, una cifra que muestra una ligera desaceleración respecto al año anterior. Esto se debe, en gran medida, al desajuste entre los precios de venta, que continúan su tendencia al alza, y los del alquiler, que no han podido seguir el mismo ritmo por las medidas regulatorias. Pese a ello, el mercado se percibe como maduro y en constante evolución.

El informe de PropHero destaca que, a pesar de este contexto de ajuste, el mercado sigue ofreciendo oportunidades interesantes, especialmente en zonas en crecimiento como Toledo, Ciudad Real o Valencia, donde el coste de entrada es menor y el potencial de retorno es elevado.

En definitiva, el mercado inmobiliario español del primer semestre de 2025 muestra un panorama dual: una situación de emergencia y precios altos en las grandes ciudades, y una oportunidad de inversión emergente en los núcleos de población medianos y las zonas periféricas, impulsada por las nuevas dinámicas laborales y la búsqueda de una rentabilidad más estable.