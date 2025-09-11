Eurostars Hotel Company conquista la capital de EEUU con su sexto hotel en el país

El turismo y el sector hotelero español celebran un nuevo hito en su expansión internacional. Eurostars Hotel Company, la cadena hotelera de Grupo Hotusa, ha anunciado la adquisición del Eurostars St. Gregory 4* en Washington D. C., su sexta propiedad en Estados Unidos y la tercera apertura en el país en menos de un año.

Con este movimiento estratégico, la compañía se consolida como un actor clave en el dinámico mercado norteamericano, un hito que, según Amancio López, presidente de Grupo Hotusa, representa "un hito clave en nuestro plan de crecimiento internacional".

La entrada en la capital federal, sumándose a su presencia en Nueva York, Chicago, Boston y Miami, no solo refuerza su apuesta por el país, sino que también subraya su compromiso de estar en los principales focos de conectividad global.

Un nuevo enclave en una ubicación estratégica

El Eurostars St. Gregory 4* es un elegante hotel de estilo mid-century modern ubicado entre Georgetown y Dupont Circle, dos de los barrios más emblemáticos de la capital estadounidense. Su proximidad a enclaves tan icónicos como la Casa Blanca, el National Mall y el Kennedy Center lo convierten en una opción idónea tanto para el turista vacacional como para el viajero de negocios.

El hotel, que se ha convertido en la decimosexta incorporación al portfolio de la compañía en 2025, cuenta con:

156 habitaciones de diseño elegante y acogedor, con grandes ventanales que brindan una atmósfera serena.

de diseño elegante y acogedor, con grandes ventanales que brindan una atmósfera serena. Una amplia oferta de salas para eventos versátiles y funcionales, con capacidad para hasta 200 personas, ideales para reuniones corporativas y celebraciones privadas.

versátiles y funcionales, con capacidad para hasta 200 personas, ideales para reuniones corporativas y celebraciones privadas. El Ellington Park Bistro, un restaurante gastronómico.

King Studio St Gregory / Eurostars Hotel Company

Según la compañía, la adquisición de este hotel refuerza su "voluntad de ofrecer alojamientos singulares y bien ubicados que respondan a las exigencias tanto del viajero de negocios como del turista". Washington D.C., conocida como centro neurálgico de la política y la cultura estadounidense, ofrece un gran atractivo turístico gracias a su extensa red de museos y monumentos.

Crecimiento acelerado en un mercado clave

Esta adquisición en Washington D.C. llega tras las recientes aperturas del Eurostars The Boxer en Boston y la incorporación del Eurostars Winter Haven en Miami en los últimos doce meses. Este rápido crecimiento en el mercado estadounidense destaca la relevancia estratégica que tiene el país en los planes de expansión de la cadena hotelera, que es la primera por número de hoteles en España y la sexta en Europa.

El Grupo Hotusa, con más de 47 años de historia, demuestra su solidez con una facturación que superó los 1.500 millones de euros en 2024 y una presencia en más de 130 países. Con la llegada a la capital de Estados Unidos, Eurostars Hotel Company continúa sumando activos de valor y consolidando su presencia en uno de los mercados más competitivos y estratégicos a nivel global, afianzando el liderazgo de su matriz en el sector turístico.