¿Qué centros comerciales están abiertos hoy 11 de septiembre en Barcelona y Catalunya?

Hoy jueves 11 de septiembre se celebra la Diada y es fiesta en toda Catalunya. Al no ser un festivo de apertura establecido en el calendario comercial de la comunidad, surgen las dudas sobre si los supermercados y los centros comerciales abren o no sus puertas.

Algunos centros comerciales abren con restricciones, es decir, solo los establecimientos de ocio y restauración. Otros directamente permanecen cerrados -como en otras jornadas festivas- e, incluso, unos pocos tienen horarios distintos.

En el caso de Catalunya, el 11 de septiembre no entra dentro de los nueve días festivos que los establecimientos comerciales catalanes pueden permanecer abiertos al público.

Sin embargo, las ordenanzas de los ayuntamientos pueden modificar estas fechas y sustituir hasta dos de ellas de cada uno de los calendarios anuales por cualquier domingo o día festivo, de carácter general o local.

Centros comerciales de Barcelona

Esto sucede en Barcelona, donde el calendario de la ciudad autoriza a los comercios a abrir domingos y festivos entre el 15 de mayo y el 15 de septiembre, ambas fechas incluidas.

Las tiendas de los centros comerciales del Viladecans The Style Outlets y otros centros comerciales de la provincia, como Mataró Parc, Màgic Badalona o Gran Via 2 (en L'Hospitalet de Llobregat), Splau (en Cornellà de Llobregat), Barnasud (Gavà), Finestrelles (Esplugues de Llobregat), El Corte Inglés (Cornellà), Baricentro (Barberà del Vallès), Sant Cugat Centre Comercial y La Roca Village(Santa Agnès de Malanyanes) cierran sus puertas el 11 de septiembre.

Sin embargo, algunos de estos centros comerciales sí abren sus establecimientos de ocio y restauración en sus horarios habituales de domingos y festivos, pero conviene que consultes sus respectivas páginas web para saber cuáles son o para más información.

También abren solo sus establecimientos de ocio y restauración en sus horarios habituales en la ciudad de Barcelona:

Los únicos centros comerciales que permanecen abiertos en su horario habitual este día festivo en Barcelona y provincia son el Maremàgnum (que es el único centro comercial de la ciudad con permiso para abrir los 365 días del año) y Ànec Blau (Castelldefels) cuyo Mercadona, no obstante, sí cierra sus puertas.

Sin embargo, abren en horario especial las tiendas de L'Illa Diagonal, Arenas Plaça Espanya, Diagonal Mar, Triangle Centre Comercial y El Corte Inglés de Plaza Catalunya, de Diagonal y de Francesc Macià, los siete de 12 a 20 horas.

Centros comerciales de Tarragona

En la provincia de Tarragona, el centro comercial La Fira de Reus cierrra sus tiendas, pero sí abre de 11 a 00.00 horas la zona de ocio y restauración.

El Parc Central de Tarragona no abre sus tiendas los domingos, pero sí lo hacen los establecimientos de ocio y restauración, tal y como informan en su página web. El horario será de 9 a 1.30 de la madrugada.

Centros comerciales de Girona

Los dos centros comerciales principales de Girona cierran. Sin embargo, el Espai Gironés abre restaurantes y zonas de ocio con sus horarios de siempre, disponibles en su web.

El centro la Gran Jonquera Outlet & Shopping informa de que abre sus establecimientos en horario habitual, de 9 a 21 horas, al igual que hace todos los domingos y festivos (excepto el 25 de diciembre), tal y como remarca en su portal.

Centro comercial de Lleida

La mayoría de tiendas del Eix Comercial de Lleida -que se autodefine como el centro comercial al aire libre más grande del sur de Europa- uno de los más largos de Europa, con un total de 3,5 kilómetros de largo- cierran sus puertas el 11 de septiembre.

Sin embargo, los establecimientos de restauración tienen la potestad de decidir sus horarios de domingos y festivos, por lo que se recomienda revisar el horario de cada uno de ellos en sus horarios particulares.