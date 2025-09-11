¿Qué centros comerciales están abiertos mañana, 24 de septiembre en Barcelona y Catalunya?

La Mercè, la Fiesta Mayor de Barcelona, se celebra este 2025 desde este martes 23 y hasta el próximo domingo 28 en la capital catalana y otras localidades de la comunidad, donde la música, la danza, la cultura popular y las actividades al aire libre serán las protagonistas de esta tradicional festividad.

Y, como ocurre todos los domingos y festivos, habrá pocos supermercados abiertos en Barcelona durante el día de la Mercè 2025.

Y al no ser un festivo de apertura establecido en el calendario comercial de la comunidad, surgen las dudas sobre si los supermercados y los centros comerciales abren o no sus puertas.

Con restricciones o cerrados

Algunos centros comerciales abren con restricciones, es decir, solo los establecimientos de ocio y restauración. Otros directamente permanecen cerrados -como en otras jornadas festivas- e, incluso, unos pocos tienen horarios distintos.

El 24 de septiembre es fiesta en Barcelona desde el 14 de septiembre de 1218, cuando la Virgen de la Mercè se apareció al rey Jaime I, a san Pedro Nolasco y a san Ramón de Penyafort para pedirles la creación de una orden de monjes que salvaran cristianos encarcelados por los sarracenos.

Muchos años después, en 1687, una plaga de langostas se apoderó de la ciudad, que se encomendó a la Virgen de la Mercè. Al solucionarse, fue nombrada patrona de Barcelona. Desde 1871, se celebra la Fiesta Mayor en su honor.

Pero no solo se celebra en la ciudad de Barcelona, puesto que algunos ayuntamientos eligen esta fecha dentro de los dos festivos locales que pueden fijar en sus calendarios anuales. Es el caso de:

Almacelles (Segrià, Lleida).

Escaladei (Priorat, Tarragona).

L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès).

La Palma de Cervelló (Baix Llobregat, Barcelona).

Sant Joan Despí (Baix Llobregat, Barcelona).

Vallgorguina (Vallès Oriental, Barcelona).

Montcada i Reixac (Vallès Occidental, Barcelona).

Calldetenes (Osona, Barcelona).

Centros comerciales de Barcelona

Por tanto, las tiendas de los centros comerciales del Viladecans The Style Outlets, Ànec Blau (Castelldefels) y otros centros comerciales de la provincia, como Mataró Parc, Màgic Badalona, Splau (en Cornellà de Llobregat), Barnasud (Gavà), Finestrelles (Esplugues de Llobregat), El Corte Inglés (Cornellà), Baricentro (Barberà del Vallès), Sant Cugat Centre Comercial y La Roca Village(Santa Agnès de Malanyanes) abren sus puertas el 24 de septiembre, porque no es festivo en las respectivas localidades en las que se encuentran, pese a que algunas forman parte del área metropolitana de Barcelona.

También abre, como es habitual, el Maremàgnum, que es el único centro comercial de la ciudad con permiso para abrir los 365 días del año.

Ocio y restauración

Sin embargo, Gran Via 2, situado en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), solo tendrá abiertos sus establecimientos de ocio y restauración en sus horarios habituales de domingos y festivos: de 12 a 23.30 horas.

También abren solo sus establecimientos de ocio y restauración en sus horarios habituales en la ciudad de Barcelona:

Por su parte, cierran completamente los centros comerciales de L'Illa Diagonal y Triangle Centre Comercial.

Y abren en horario especial El Corte Inglés de Plaza Catalunya y de Diagonal, de 12 a 20 horas. El centro situado en Francesc Macià permanecerá cerrado.

Centros comerciales de Tarragona

Como no es festivo en Tarragona ni el resto de la provincia, salvo la localidad de Escaladei, el centro comercial La Fira de Reus abre normalmente sus tiendas.

El Parc Central de Tarragona también abre normalmente en su horario habitual, que puedes consultar en su página web.

Centros comerciales de Girona

Con los dos centros comerciales principales de Girona sucede lo mismo: no es festivo, por lo que permanecen abiertos. Puedes consultar los horarios de Espai Gironès en su web.

El centro la Gran Jonquera Outlet & Shopping abre sus establecimientos en horario habitual, de 9 a 21 horas, al igual que hace diariamente y todos los domingos y festivos (excepto el 25 de diciembre), tal y como remarca en su portal.

Centro comercial de Lleida

La mayoría de tiendas del Eix Comercial de Lleida -que se autodefine como el centro comercial al aire libre más grande del sur de Europa- uno de los más largos de Europa, con un total de 3,5 kilómetros de largo- tiene abierto este 24 de septiembre, puesto que no es festivo.