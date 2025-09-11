Buenas noticias para los jóvenes que estudian y trabajen: Madrid anuncia una ayuda en la matrícula

Muchos estudiantes necesitan compaginar sus estudios con algún trabajo que les permita pagarse los propios estudios o ciertos caprichos sin depender de los padres. Es por ello que la Comunidad de Madrid prevé una ayuda en la matrícula para todos ellos.

Así lo anunció esta semana la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, durante el acto de inicio de curso escolar 2025/26 celebrado en la Escuela de Hostelería y Turismo Simone Ortega de Móstoles, el primer Centro Integrado de Formación Profesional público en la Comunidad de Madrid. En el acto, destacó que en el próximo Debate del Estado de la región van a presentar nuevas medidas como unos "incentivos fiscales para los jóvenes menores de 30 años que trabajen y estén estudiando Formación Profesional al mismo tiempo", una deducción que "permitirá aliviar el coste de sus matrículas por estudios".

¿Quién recibirá la ayuda?

Esta nueva ayuda va destinada a los alumnos de Formación Profesional o grado universitario que estudien y trabajen de forma simultánea. Así, aquellos menores de 30 años que cumplan estos requisitos podrán aplicarse una reducción de hasta el 50% del coste de la matrícula, con una deducción máxima de 400 euros.

Para poder acogerse a esta medida, los beneficiarios deberán estar matriculados en curso completo y acreditar la actividad laboral -por cuenta propia o ajena- durante al menos 300 días al año, de los cuales un mínimo de cinco meses deberá coincidir con el desarrollo de los estudios, sin ser de aplicación los contratos de formación.

Unos 15.000 jóvenes beneficiados

Según estima el gobierno autonómico, en torno a 15.000 jóvenes podrán beneficiarse de este incentivo, para el que se destinará un máximo de 6 millones de euros, reiterando, según ha señalado Ayuso, su "compromiso con quienes representan el futuro económico y social de la región".

