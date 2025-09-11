El BCE mantendrá los tipos en el 2% con los bonos de Francia en el foco

El Banco Central Europeo (BCE) seguirá a la espera en la reunión de este jueves. La institución presidida por Christine Lagarde mantendrá sin cambios el tipo de interés de los depósitos en el 2% por segunda reunión consecutiva, al considerar que la inflación se mantiene alineada con su objetivo (2,1%) y que la economía de la zona del euro continúa mostrando signos de resistencia. El producto interior bruto (PIB) aumentó un 0,1% en la eurozona en el segundo trimestre del año, periodo en el que la economía española lideró el crecimiento entre los países de la moneda única con una expansión del 0,7%, solo igualada por Eslovenia.

Con la economía dando muestras de resilencia, el foco de los riesgos se centra en la geopolítica tras el ataque de Rusia a Polonia y la inestabilidad en Francia tras la dimisión de su primer ministro François Bayrou. El presidente Emmanuel Macron designó este martes a Sébastien Lecornu como nuevo primer ministro, su quinto nombramiento en menos de dos años. Los mercados reaccionaron con fuertes ventas de la deuda francesa y la prima de riesgo llegó a superar a la de Italia, algo que no ocurría desde 2003.

Bayrou presentó su dimisión el martes después de perder de forma estrepitosa la víspera la moción de confianza que él mismo había convocado para intentar validar su diagnóstico sobre las finanzas pública y el proyecto de presupuestos para 2026, con un recorte del déficit de cerca de 44.000 millones de euros. El déficit de la economía gala alcanza el 5,7% y su deuda pública sobre PIB es del 118% (3,5 billones de euros), lo que preocupa a los mercados y al propio BCE.

Ante este escenario, el organismo con sede en Fráncfort adoptará un tono prudente, sin ofrecer pistas claras sobre la futura senda de su política monetaria. Pese a que los mercados descuentan que los tipos permanecerán estables durante un tiempo prolongado, no se descarta un último recorte de carácter preventivo a finales de año o en los primeros meses de 2026 si la inflación se situara de forma persistente por debajo del 2%.

"Con la inflación en el objetivo y el crecimiento cerca de su tendencia, no hay motivos para ajustar la política en este momento", subraya Konstantin Veit, gestor de carteras de Pimco. En la misma línea, Martin Wolburg, economista sénior en Generali AM, apunta que "el proceso de desinflación continúa" y que la inflación general podría estabilizarse incluso por debajo del 2%.

Los economistas del BCE prevén un crecimiento moderado de la zona euro —del 0,9% en 2025, 1,1% en 2026 y 1,3% en 2027— acompañado de una inflación controlada en torno al objetivo. Aunque el dinamismo sigue siendo limitado, algunos analistas esperan un repunte en el último tramo del año gracias a los estímulos presupuestarios de Alemania, la recuperación parcial del sector manufacturero y el impacto acumulado de los anteriores recortes de tipos.

Un BCE entre la prudencia y la vigilancia

Aunque el euro llegó a apreciarse hasta los 1,18 dólares esta semana, posteriormente retrocedió a 1,17, en paralelo con las expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos acometa varios recortes de tipos en 2026. Una divergencia de políticas podría presionar al alza la divisa europea y, con ello, moderar aún más la inflación.

La francesa Lagarde llega a la cita de este martes con un discurso en el que buscará calmar a los mercados y reafirmar que dispone de herramientas para intervenir en caso de que los diferenciales de deuda en países como Francia se disparen. Con Alemania en un segundo plano, el BCE debe desactivar las incertidumbres en la segunda economía de más peso entre los países del euro.

La reunión de septiembre dejará un mensaje claro: los tipos de interés seguirán en niveles neutrales durante un periodo prolongado, mientras el BCE vigila de cerca tanto la evolución de la inflación como las tensiones políticas y fiscales en Europa.