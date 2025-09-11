Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Seguridad Social

El Gobierno reactiva las negociaciones para definir qué cuotas pagarán los autónomos en 2026

La ministra cita a ATA, Upta y Uatae el lunes 15 de septiembre para tratar de alcanzar un acuerdo para actualizar los tramos

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 9 de septiembre de 2025, en Madrid (España).

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 9 de septiembre de 2025, en Madrid (España). / A. Pérez Meca - Europa Press

Gabriel Ubieto

Gabriel Ubieto

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha citado el próximo lunes 15 de septiembre a los agentes sociales para definir cuáles serán las cuotas que pagarán los autónomos a partir del año que viene. El Ministerio reactiva así las negociaciones con ATA, Upta y Uatae y trata de acelerar para cerrar un acuerdo antes de acabar el año. Las posiciones entre las partes parten alejadas y desde ATA ya han manifestado su claras reticencias a modificar el actual sistema.

Más de tres millones de trabajadores por cuenta propia están a expensas de lo que acaben pactando o no sus representantes con el Gobierno. Existe un compromiso entre las partes, firmado durante la pasada legislatura, de que en 2031 cada autónomo debería cotizar en proporción a sus ingresos, casi como si de un asalariado se tratase. No obstante, para llegar a ese escenario -se partía de una cotización voluntariamente elegida-, el Gobierno pactó con las asociaciones un recorrido progresivo que no está definido del todo. Y a definirlo es a lo que la ministra Saiz ha citado a los agentes sociales.

"Debemos seguir desplegando la reforma tan importante de cotizar por ingresos reales para los trabajadores y trabajadoras autónomas", ha afirmado la ministra este jueves, tras reunirse con los secretarios generales de CCOO y UGT para analizar las prioridades del nuevo curso político. El tiempo apremia al Ejecutivo, ya que le queda apenas un trimestre por delante y la del próximo lunes es la primera reunión formal que mantiene con las asociaciones a tal respecto.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. ¿Qué centros comerciales están abiertos este 11 de septiembre en Barcelona y Catalunya?
  2. Una sentencia condena un intento de extorsión municipal a inmigrantes en el primer gobierno de Albiol en Badalona
  3. La Seguridad Social ‘regala’ meses de cotización a los pensionistas: el cambio que llega en 2026 y que beneficia a millones de personas
  4. Adrián Díaz, empresario español en China: 'En las fábricas chinas se descansa un día al mes y nadie lo cuestiona
  5. José Elías, sobre el sistema educativo en España: 'Te enseña a ser pobre y encima te convence de que eres clase media
  6. La Generalitat y el Gobierno invertirán 1.000 millones de euros en el Sincrotrón ALBA para acelerar la investigación científica
  7. Las obras de la Rambla dejan al descubierto un tramo de casi 50 metros de la muralla medieval del siglo XIV
  8. Markus Haupt (Seat): 'La fabrica de Martorell necesita una segunda plataforma para reaccionar ante posibles crisis

Elsa, primer caso con ELA infantil en España, llega a la universidad

Elsa, primer caso con ELA infantil en España, llega a la universidad

Sanidad alerta de que los vapeadores son "cancerígenos" en su nueva campaña contra el tabaquismo

Sanidad alerta de que los vapeadores son "cancerígenos" en su nueva campaña contra el tabaquismo

WWE 2K25 y Fate/Samurai Remnant encabezan los juegos de PS Plus Extra y Premium para septiembre de 2025

WWE 2K25 y Fate/Samurai Remnant encabezan los juegos de PS Plus Extra y Premium para septiembre de 2025

La Fiscalía apoya el recurso de Begoña Gómez contra la entrega de sus correos. "¿Qué estamos buscando?"

La Fiscalía apoya el recurso de Begoña Gómez contra la entrega de sus correos. "¿Qué estamos buscando?"

Bad Bunny excluye EEUU de su gira por temor a las redadas

Bad Bunny excluye EEUU de su gira por temor a las redadas

El Gobierno reactiva las negociaciones para definir qué cuotas pagarán los autónomos en 2026

El Gobierno reactiva las negociaciones para definir qué cuotas pagarán los autónomos en 2026

Doble apuesta del Gobierno por la vivienda pública: SEPES lanza un portal de alquiler asequible y convoca 49 plazas de empleo público

Doble apuesta del Gobierno por la vivienda pública: SEPES lanza un portal de alquiler asequible y convoca 49 plazas de empleo público

Xpeng Next P7: cambiará tu percepción sobre los coches chinos

Xpeng Next P7: cambiará tu percepción sobre los coches chinos