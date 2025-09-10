Tiendas y supermercados abiertos en Barcelona y Catalunya este 11 de septiembre: de Mercadona a Lidl

Mañana 11 de septiembre es fiesta en toda Catalunya, que celebra la Diada. Por ser festivo y no ser uno de los festivos que la Generalitat contempla como de apertura comercial, casi todos los centros comerciales permanecerán cerrados.

Pero, ¿qué pasa con los supermercados y las tiendas de la ciudad? Lo cierto es que, como ocurre todos los domingos y festivos, hoy hay pocos supermercados abiertos en Barcelona.

Calendario festivo

Bon Preu, Aldi, Lidl y Mercadona habitualmente siguen el calendario del municipio y cierran sus tiendas de Barcelona y Catalunya este día.

Pero Caprabo, Condis, Dia, Consum y Carrefour, por ejemplo, sí abren la mayoría de sus tiendas este 11 de septiembre. La mejor opción es comprobar en su página web si el negocio de tu barrio está disponible.

Bon Preu / Esclat

Los cerca de 150 supermercados que el Grupo Bonpreu (Bonpreu i Esclat) tiene en Catalunya cierran este martes. Pero la mayoría de gasolineras EsclatOil sí abren en su horario habitual. Lo mejor es consultar su web para confirmarlo y ver los horarios.

Caprabo

La cadena de supermercados fundada en Barcelona fue absorbida por el grupo vasco Eroski en 2009. Sus tiendas no suelen abrir los festivos, por lo que la mayoría cierran sus puertas este día.

De todas formas, conviene consultar la tienda específica en este buscador de su página web para cerciorarse de si está abierta o cerrada.

Condis

Los supermercados, que nacieron en una parada del Mercat de la Mercè de Barcelona, tienen más de 568 establecimientos en Catalunya y 13 en Andorra. Al ser unas tiendas que abren también domingos y festivos, este 11 de septiembre no será una excepción y mantienen su horario habitual de 9 a 23 horas. Sin embargo, conviene echar un vistazo a la web de la cadena para comprobar en el buscador el horario de una tienda en concreto.

Carrefour

La francesa Carrefour abre sus tiendas de Barcelona este día del Trabajador, aunque no todos sus establecimientos. Algunos de los centros abren una hora más tarde -a las 10.00 horas- y cierran también antes, a las 22.00 horas. No obstante, cada una de sus tiendas (Carrefour, Market, Express, 24 horas) cuenta con distintos horarios dependiendo de la ciudad en la que se encuentran. Es recomendable comprobar en la página web el horario en el que las tiendas están abiertas.

Lidl

La cadena alemana no suele abrir domingos y festivos, por lo que sus tiendas permanecen cerradas. Sí es posible que haya alguna tienda que abra, sobre todo en localidades turísticas como Salou, Calafell o Roses -por poner solo tres ejemplos- manteniendo su horario habitual de 9 a 21.30 este martes. Sin embargo, otras que sí abren los festivos reducen el horario a de 9 a 15 horas. En su página web puedes consultar los centros que estarán operativos.

Aldi

Al igual que la cadena Lidl, las tiendas Aldi no suele abrir domingos y festivos, por lo que este martes no es una excepción. Sin embargo, no todos los establecimientos permanecerán cerrados, por lo que recomienda revisar previamente la web.

Dia

Los supermercados Dia generalmente abren de lunes a sábado de 9.00 a 21.00 horas. Pero algunos de sus establecimientos, dependiendo de su ubicación, también lo hacen domingo y festivos, aunque en horario reducido (hasta las 14.30 horas). Te recomendamos consultar en el buscador de la página web.

Mercadona

La cadena de supermercados valenciana suele cerrar los festivos y domingos, en línea con su política. No obstante, tiene excepciones en algunas zonas y tiendas, sobre todo en verano. Consulta su horario en la página web.

Consum

Los supermercados valencianos suelen abrir sus tiendas los sábados de 9 a 22 horas y, también, los domingos y festivos. En principio, este día no es una excepción y puedes ir a comprar en ese horario. No obstante, conviene que confirmes que tu tienda abre en la web y en qué horario lo hace.

El Corte Inglés

El horario de apertura y cierre de El Corte Inglés también depende de cada tienda. Durante los festivos, no suele abrir en Barcelona ni otras ciudades catalanas. Pero para consultar si el establecimiento que te interesa abre, puedes verificarlo en la página del supermercado.

Supercor

La cadena de supermercados perteneciente al El Corte Inglés suele abrir los domingos y festivos. Para este 11 de septiembre se prevé que abra de 8.30 o 9.00 hasta las 0.00 horas. Consulta tu centro en el Buscador de tiendas Supercor.

Alcampo

Muchas de las tiendas de la cadena de supermercados abren los domingos y festivos, por lo que se prevé que la mayoría de los comercios de Alcampo de Catalunya estén abiertos. Sin embargo, el horario puede verse modificado. Consulta en su página web la hora del cierre y apertura.