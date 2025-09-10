Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Moda

Puig cae un 7% en bolsa tras su presentación de resultados

El grupo de perfumería registra a media sesión una de las valoraciones más bajas desde que empezó su andadura como empresa cotizada

El grupo de perfumería Puig gana 247 millones de euros en el primer semestre, un "modesto" 4% más

El presidente y consejero delegado de Puig, Marc Puig, el día de su salida a bolsa

El presidente y consejero delegado de Puig, Marc Puig, el día de su salida a bolsa / Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

Paula Clemente

Paula Clemente

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El desempeño de Puig en la primera mitad de año no ha satisfecho las expectativas de los inversores. Por lo menos eso se desprende de su reacción este miércoles en bolsa. La cotización del grupo de perfumería y cosmética cae un 7% a menos de una hora de que cierren los mercados. A estas horas, el valor de la acción de Puig ronda los 14 euros, un euro menos de lo que valían hace 24 horas y 10 euros menos de donde se situaban cuando la compañía debutó en los parqués. De terminar así la jornada, la firma registraría su cuarto peor dato desde que empezó a jugar en esta liga.

El suelo está en los 14,40 euros que marcaron en abril de este año. Llegó a estar en los 14,60 y los 14,68 euros justo antes de esa fecha, y luego ya vendrían estos 14,73 euros en los que se mueve la empresa este miércoles.

La razón no parece otra que su presentación de resultados semestral, que tuvo lugar ayer justo después de que cerraran los mercados. Allí, Puig recordó que entre enero y junio de este año ha aumentado un 7,6% sus ventas, lo que se traduce en haber ingresado 2.299 millones de euros. El problema es que los beneficios, de 247 millones de euros, han aumentado a peor ritmo que el año pasado: un 3,9% este primer semestre, frente al 4,8% que lograron en el mismo periodo del 2024.

El director financiero del grupo, Joan Albiol, reconoció que se trata de un porcentaje "modesto", algo que relacionan con "la diferencia de cambio de divisas en los resultados financieros" y por los "menores beneficios de las empresas asociadas".

También verbalizó, su presidente y consejero delegado, Marc Puig, que pese a mantener sus expectativas de crecimiento para todo 2025, ahora se inclinan por pensar que se quedarán más cerca de la parte baja de la horquilla prevista. Llevan todo el ejercicio previendo crecer entre un 6 y un 8%, y todo apunta que acabarán estando más cerca del 6% que del 8%.

Los analistas de Renta4 citados por la Agencia Efe atribuyen la caída en bolsa, que es del 15% en lo que llevamos de año, a la reducción del margen operativo en el negocio de fragancias y moda debido, en gran medida, a la estacionalidad de los nuevos lanzamientos. A este respecto, el primer ejecutivo de Puig aseguró que están confiados en la segunda mitad del año, que incluye los preparativos y las ventas relacionadas con la campaña de Navidad.

Noticias relacionadas y más

De hecho, los mismos analistas de Renta4 le restan peso a la caída de esta jornada bursátil y se muestran convencidos de la remontada, porque la empresa, dicen, continúa "mostrando un crecimiento sólido a la vez que mejora la rentabilidad pese al entorno adverso de mercado".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Genís Roca: 'Con la IA, Europa está asimilando que por primera vez en 2.000 años no diseñará el sistema operativo del mundo
  2. La sincera crítica de una madre por el coste de 'La vuelta al cole': 'Nos han pedido ocho libros y no sabe leer ni escribir
  3. Illa, en el inicio de curso 25-26 en Catalunya: 'Ni en las calles ni en la escuela permitiremos ningún tipo de discriminación
  4. Muere apuñalado un chico de 16 años en una pelea en el barrio de Sants de Barcelona
  5. Menos impuestos a las empresas y coto a las bajas laborales: la hoja de ruta de Foment para 'impulsar la productividad
  6. Sorprendente alternativa a los herbicidas: control eléctrico, igual de eficaz y no daña los cultivos y el suelo
  7. Manuel Álvarez, sobre el equilibrio del sistema de pensiones: “El recorte a la portuguesa es el más conocido”
  8. ¿Cuándo se cobran las pensiones en septiembre? Santander, CaixaBank, BBVA y más

Occident estrecha lazos con Sant Cugat al respaldar el Teatre-Auditori Emma Vilarasau

Occident estrecha lazos con Sant Cugat al respaldar el Teatre-Auditori Emma Vilarasau

DIRECTO GAZA | Una cincuentena de muertos en Gaza y rotura de las vías de paz

DIRECTO GAZA | Una cincuentena de muertos en Gaza y rotura de las vías de paz

Ascienden a 30 los muertos y más de un millar los heridos por los disturbios en Nepal

Ascienden a 30 los muertos y más de un millar los heridos por los disturbios en Nepal

El italiano Pellizzari se impone en la 17ª etapa de la Vuelta

El italiano Pellizzari se impone en la 17ª etapa de la Vuelta

Las personas con un alto nivel educativo podrían ser diagnosticadas con Alzheimer más tarde que el resto: así lo indica un estudio

Las personas con un alto nivel educativo podrían ser diagnosticadas con Alzheimer más tarde que el resto: así lo indica un estudio

Refuerzo en el metro y desvíos de buses por la Diada en Barcelona

Refuerzo en el metro y desvíos de buses por la Diada en Barcelona

Por qué deberías sonreír incluso cuando no te apetece, según el psicólogo Mario Alonso Puig

Por qué deberías sonreír incluso cuando no te apetece, según el psicólogo Mario Alonso Puig

DIRECTO GUERRA DE UCRANIA | La OTAN analiza las consecuencias de la entrada de drones rusos en Polonia

DIRECTO GUERRA DE UCRANIA | La OTAN analiza las consecuencias de la entrada de drones rusos en Polonia