Hipotecas
El precio del euríbor hoy, 10 de septiembre: si tienes una hipoteca, estás de enhorabuena
El euríbor vuelve a caer hoy: este es el índice en el que se sitúa
El Banco de España confirma que el euríbor subió hasta el 2,114% en agosto, pero los expertos descartan un encarecimiento de las hipotecas
Paradójico: el euríbor rompe su racha de caídas en agosto, pero las hipotecas seguirán abaratándose
Pedro Sanjuán
Euríbor es el nombre que recibe uno de los tantos índices fundamentales en el panorama financiero europeo. Su cálculo se basa en los tipos de interés a los que los 18 bancos más importantes de la Eurozona están dispuestos a prestarse dinero entre ellos.
Este indicador se actualiza diariamente y se utiliza como referencia para determinar los tipos de interés en una amplia gama de productos financieros, como préstamos hipotecarios, préstamos para empresas y productos de inversión.
Valor del euríbor hoy, 10 de septiembre
A lo largo de 2024, su media fue de 3,675%, marcando un descenso de -0,347 puntos respecto a la media de 2023 (4,022%). Este año, el mes de enero cerró con una media de 2,525%, mientras que febrero lo hizo en un 2,407% de media. Marzo, por su parte, con un 2,398%, mientras que abril hizo lo propio con un 2,143%. Tanto mayo como junio terminaron con un 2,081%, julio con 2,079% y, finalmente, agosto lo hizo con 2,114%.
El índice de hoy, 10 de septiembre de 2025, queda en 2,160% (-0,009), mientras que la media de septiembre hasta ahora se sitúa en 2,173% (+0,059).
Hipotecas y tipos de interés
Tras varias bajadas consecutivas, el euríbor arrancó el 2025 con una ligera alza en su tendencia. Este cambio de rumbo llevó al índice a situarse en la marca de 2,525 para cerrar el mes de enero, ligeramente por encima de los 2,436 del último diciembre. Cabe recordar que un año atrás la cifra superaba ampliamente el 3%.
Así, pese a este efecto de recorte, es destacable el alivio que registraron los hipotecados a lo largo de todo el año pasado y el actual. Sin ir más lejos, la diferencia entre el valor medio mensual del euríbor actualmente y el registrado en el mismo mes de 2024 es de 0,763 puntos.
Futuro de los tipos de interés
Las opiniones divergen sobre cuántos recortes adicionales podría realizar el BCE en 2025. Algunos pronostican otro recorte hacia finales de año, pero todo dependerá de cómo evolucionen los datos macroeconómicos y la situación económica global.
- Genís Roca: 'Con la IA, Europa está asimilando que por primera vez en 2.000 años no diseñará el sistema operativo del mundo
- La sincera crítica de una madre por el coste de 'La vuelta al cole': 'Nos han pedido ocho libros y no sabe leer ni escribir
- Illa, en el inicio de curso 25-26 en Catalunya: 'Ni en las calles ni en la escuela permitiremos ningún tipo de discriminación
- Muere apuñalado un chico de 16 años en una pelea en el barrio de Sants de Barcelona
- Menos impuestos a las empresas y coto a las bajas laborales: la hoja de ruta de Foment para 'impulsar la productividad
- Sorprendente alternativa a los herbicidas: control eléctrico, igual de eficaz y no daña los cultivos y el suelo
- Manuel Álvarez, sobre el equilibrio del sistema de pensiones: “El recorte a la portuguesa es el más conocido”
- ¿Cuándo se cobran las pensiones en septiembre? Santander, CaixaBank, BBVA y más